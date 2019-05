Śmiszek: PO zachowuje się bardzo nerwowo w tej kampanii

PO zachowuje się bardzo nerwowo w tej kampanii, szczególnie w kontekście Wiosny. Być może z ich badań wynika, że wyborcy są po prostu rozczarowani działaniami PO i przechodzą do nas – stwierdził Krzysztof Śmiszek z partii Wiosna w rozmowie z Interią. – Osobiście byłbym zadowolony, gdybyśmy osiągnęli 15 proc. – dodaje polityk partii Roberta Biedronia.

Zdaniem polityka Wiosny, jeśli jego partia uzyska „mocne 10 proc. to będzie sygnał, że rozpoczynamy nasz marsz po władzę na jesieni”.



– Wiosna przyjmie z pokorą każdą decyzję wyborców – przekonuje Śmiszek.



Na pytanie, kto jest największym rywalem Wiosny, Śmiszek odpowiada, że to Prawo i Sprawiedliwość, ale są to również „wszystkie partie, które nie stoją po stronie demokratycznej”.



– Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wyprowadza Polskę z UE, bo postawiło nas na marginesach polityki zagranicznej – ocenia. – Przeciwnikiem są także wszystkie partie populistyczne i nacjonalistyczne, która zmierzają do rozwalenia projektu europejskiego – dodaje polityk Wiosny.



Na pytanie dziennikarza, czy zrzekłby się mandatu europosła na rzecz wyboru do Sejmu, odpowiada, że nie.



– Jeśli zostanę wybrany, przyjmę mandat i zostanę w europarlamencie – kończy Śmiszek.

