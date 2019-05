Black Hawk w spocie wyborczym. Brudziński: wobec Opioły zostaną wyciągnięte konsekwencje

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie wniosek o odwołanie posła Marka Opioły ze stanowiska przewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych – zapowiedział w trakcie wtorkowej konferencji prasowej szef MSWiA. Joachim Brudziński odniósł się do sprawy spotu wyborczego Opioły, który wykorzystał policyjny helikopter Black Hawk w swoim spocie wyborczym. Jak ocenił Brudziński, nadszarpnięty został wizerunek polskiej policji.

Na filmie kandydujący w eurowyborach z mazowieckiej listy PiS Opioła wychodzi z uruchomionego śmigłowca z napisem „Policja” i wita się z żołnierzami.



Niezwłocznego zaprzestania wykorzystywania spotu zażądał Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk, który w piśmie opublikowanym na Twitterze napisał, że „czuje się zbulwersowany i oszukany tą sytuacją” i podkreślił, że „policja jest apolityczna”.



Szef MSWiA stwierdził, że nawet niezaprzeczalne zaangażowanie i merytoryczna praca posła Opioły nie może w żaden sposób tłumaczyć tej „bulwersującej” sytuacji.



– Chciałbym odpowiedzieć tym wszystkim, którzy bulwersującą sytuację próbują wykorzystywać do ataków politycznych, że my się od nich różnimy, że w tych sytuacjach potrafimy reagować i nawet bardzo zasłużone dla naszego środowiska osoby, politycy, nie mogą pozostać bezkarne. Proszę to zestawić z tymi regułami, standardami, jakie obowiązują w partii naszych oponentów, konkurentów (...). Jeżeli są postawione bardzo poważne zarzuty, nawet, jeżeli sądy podtrzymują decyzje prokuratury, czy policji o zatrzymaniu, to takie osoby są przez wszystkich, z panem Grzegorzem Schetyną na czele, chronione i bronione jak niepodległość – mówił Joachim Brudziński.

#wieszwiecej Polub nas

Minister wspomniał też o zdjęciach prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz „przemieszczającej się w towarzystwie żołnierzy Grom, specjalistycznym pontonem po Wiśle„ – Te zdjęcia, również z udziałem funkcjonariuszy, żołnierzy wielokrotnie były publikowane, eksponowane – stwierdził Brudziński. Dodał, że pamięta jak „w świetle znakomitych antyterrorystów, specjalsów grzał się pan Paweł Graś, czy Sławomir Nowak”. – Nawet byli odznaczeni odznakami zasłużony dla formacji Grom. Nie wiem, na czym te ich zasługi polegały – mówił.

Brudziński został też zapytany, czy – skoro śmigłowce w ostatnim czasie służą i do celów kampanijnych, i do przewożenia najważniejszych osób w państwie – są w ogóle wykorzystywane do celów, do których są przeznaczone.



Brudziński odparł, że nie zna innych przypadków użycia śmigłowca w celach kampanijnych – wyborczych czy politycznych.



– Piloci, którzy wejdą do czynnej służby muszą zgodnie z procedurami mieć wylataną odpowiednią liczbę godzin. Więc każde użycie dotychczasowe tego śmigłowca było uzasadnione z wyłączeniem tego jednego bulwersującego przypadku – wyjaśnił.



Dodał, że każde „z pozostałych użyć śmigłowca było uzasadnione obecnie obowiązującymi przepisami”. – I nie generowało żadne z tych przemieszczeń – również z udziałem ministra komendantów poszczególnych służb – bo ja osobiście byłem na pokładzie śmigłowca Black Hawk, wypełniając obowiązki ministra spraw wewnętrznych trzykrotnie w towarzystwie komendantów poszczególnych służb, raz z udziałem Komendanta Głównego Polskiej Policji – kiedy przemieszczaliśmy się na uroczystość odsłonięcia setnego posterunku policji w stulecie powstania polskiej policji i również na promocję oficerską, nowo mianowanych oficerów polskiej policji w Szczytnie – powiedział.

– Drugi raz był z udziałem Komendanta Głównego Straży Granicznej pana gen. Tomasza Pragi, kiedy udawaliśmy na odprawę Straży Granicznej (...) w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Była tam też odprawa z udziałem premiera Morawieckiego – dodał.



Brudziński przyznał, że trzeci raz kosztował go wizerunkowo. – Ale wtedy ten lot też był związany z pełnioną funkcja ministra spraw wewnętrznych i administracji. Na pokładzie śmigłowca był Komendant Główny PSP Straży generał Leszek Suski – dodał. Podkreślił też, że w tym dniu nie było żadnych działań – kampanijnych czy wyborczych z jego udziałem.



Jak stwierdził, „ten lot miał miejsce w związku z wojewódzkimi obchodami święta straży pożarnej. Oczywistym jest, że lądowanie w trakcie odbywającego się meczu było wydarzeniem absolutnie nie tylko niefortunnym, ale niedopuszczalnym”. – Za to jako polityk ponoszę koszta wizerunkowe – przyznał.