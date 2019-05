Pijany kierowca tira jechał autostradą pod prąd, bo tak kazały mu głosy

Pijanego kierowcę tira policjanci zatrzymali na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Na widok radiowozu włączył wsteczny bieg i próbował uciekać. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. I niemal wszystkie kategorie prawa jazdy. Będzie musiał z nimi pożegnać się na co najmniej 3 lata. – Przyznał, że dzień wcześniej pił alkohol, a kiedy się przebudził, jakiś głos powiedział mu, że ma jechać, więc ruszył – mówi portalowi tvp.info asp.szt. A.Kublik-Rościszewska z KPP Bolesławiec.

Informację o ciężarówce poruszającej się autostradą po prąd policjanci otrzymali od innych kierowców. Kiedy dojechali na miejsce, zauważyli tira znajdującego się na pasie zjazdowym z autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Jechał pod prąd. – Kierowca zachowywał się, jakby nie wiedział, co się dzieje – mówi nam asp.szt. A.Kublik-Rościszewska z KPP Bolesławiec.



Na widok radiowozu mężczyzna włączył wsteczny bieg. Wówczas jeden z funkcjonariuszy wyskoczył z policyjnego auta, podbiegł do szoferki i zatrzymał kierowcę.



Za kierownicą tira siedział 47-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, który w wydychanym powietrzu miał 3 promile alkoholu.



Wyjaśnił, że dzień wcześniej pił alkohol i poszedł spać w szoferce. – Twierdził, że kiedy się obudził, jakiś głos kazał mu jechać, więc ruszył nie patrząc na to, w jakim kierunku – opowiada rzeczniczka.

Zatrzymany to zawodowy kierowca, który ma uprawnienia do kierowania prawie wszystkimi pojazdami. Teraz stracił dokumenty na co najmniej 3 lata. Grozi mu także kara pozbawienia wolności oraz konsekwencje finansowe.