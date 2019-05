Premier: Chcemy przeznaczyć 500 zł dla dorosłych osób z całkowitą niepełnosprawnością

– Mam nadzieję, że projekt ustawy o dodatkowym 500 złotych miesięcznie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością trafi w czerwcu do Sejmu – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę premier zapowiedział, że rząd chce przeznaczyć pieniądze m.in. z Funduszu Solidarnościowego na comiesięczny, stały dodatek dla dorosłych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności. Jak wówczas zaznaczył, będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie.



We wtorek na konferencji prasowej wyraził nadzieję, że „ten program będzie bardzo ważnym krokiem naprzód w kierunku zwiększenia sprawiedliwości społecznej i ulżenia w losie tych osób, które zostały najbardziej skrzywdzone przez życie”.



Jak wskazał, rząd chce „finansować w coraz większym zakresie” wsparcie osób, które „wymagają całodziennej opieki, a jeśli nawet próbują same żyć, to wymagają wsparcia ze strony innych”.



– Dzisiaj rozmawialiśmy o tym na Radzie Ministrów, wkrótce będziemy przedstawiać (projekt – red.) – podkreślił premier Morawiecki. – Mam nadzieję, że w czerwcu trafi on do Sejmu – dodał.





500 plus dla niepełnosprawnych to koszt 3 mld zł rocznie



– Roczny koszt 500 plus dla osób niepełnosprawnych to około 3 mld zł – powiedział premier Morawiecki. Jak dodał, z szacunków wynika, że z tego wsparcia będzie mogło skorzystać ponad pół miliona osób.



Premier na konferencji prasowej w KPRM podkreślił, że obecny rząd już o około 4 mld zł podniósł wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. – We wszystkie nasze działania chcemy wpisywać również wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, najbardziej poszkodowanych przez los – powiedział szef rządu.



Zaznaczył jednocześnie, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują „jeszcze dalej idącego wsparcia”. – Chcemy zrobić taki krok, jaki wcześniej nie był zrobiony przez nikogo. Chcemy przeznaczyć 500 zł miesięcznie dla każdej takiej osoby, niezależnie od innych kryteriów – zapowiedział premier.



– W ostatnich dniach zostały podjęte bardzo ważne decyzje. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zadecydował, że ustawa o podatku handlowym, którą wdrożyliśmy 3 lata temu, była prawidłowa. Progi, które tam określiliśmy, były prawidłowe. Dlatego w tej ustawie jest ponad miliard złotych, do których możemy sięgnąć – wyjaśnił premier, mówiąc o źródłach finansowania propozycji.





Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych



Drugim źródłem – jak dodał – będzie Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który jest zasilany z części składki odprowadzanej przez pracodawców od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka ta wynosi 2,45 proc., z tym że od 1 stycznia 0,15 proc. z tej składki trafia bezpośrednio na Fundusz.



Premier podkreślił, że propozycja realizuje jeden z postulatów środowisk osób z niepełnosprawnościami. – Rząd pracuje nad jasnym, precyzyjnym określeniem tej grupy i ten proces orzekania o niepełnosprawnościach był i jest dalej niedoskonały. Jednak po tych pracach uszczelniających, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych się podjął i które przeprowadził, wiemy dzisiaj, że jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Ten system jest szczelniejszy – powiedział premier.





