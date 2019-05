Morawiecki o wypowiedzi Bluja: Miażdży narrację „GW”

Nie mamy z żoną nic do ukrycia; bardzo chętnie przywitałbym regulacje umożliwiające pokazanie całego naszego majątku – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się też do publikacji portalu tvp.info i rozmowy z byłym wiceprezydentem Wrocławia Maciejem Blujem, który oświadczył, że wycena 70 mln zł za grunty, które Mateusz Morawiecki zakupił przed laty, jest mocno zawyżona.

Poniedziałkowa „GW” napisała, że szef rządu wraz z żoną w 2002 roku kupili we Wrocławiu od Kościoła 15 ha gruntów za 700 tys. zł. Później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 r. warta była prawie 4 mln zł. Czytamy, że władze Wrocławia zaplanowały bowiem na tych terenach inwestycje, a przez środek działki dzisiejszego premiera przebiegać ma trasa szybkiego ruchu. Gazeta napisała, że „dokumenty tej transakcji zniknęły, a obecny proboszcz nie wie, skąd ta niska cena”.



Morawiecki, zapytany we wtorek na konferencji prasowej przez dziennikarza TVN, dlaczego przepisał działkę na żonę i o to, czy majątek szefa rządu – także sprzed zawarcia przez niego umowy o rozdzielności majątkowej – nie powinien być jawny, Morawiecki zapewnił, że nie ma nic do ukrycia. – Bardzo chętnie przywitałbym też takie zmiany, takie regulacje, żeby cały majątek, również współmałżonków, był prezentowany – zaznaczył.





Premier wyjaśnił jednocześnie, że przyczyną zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej była działalność biznesowa prowadzona przez jego żonę. Taka działalność – jak tłumaczył – „wiąże się z kontaktami z kontrahentami, z wystawianiem faktur, z negocjacjami, z rozmowami, z inwestowaniem, z remontami”, w które on nie chciał się włączać.

Jak podkreślił Morawiecki, kryterium rozdzielności majątkowej było bardzo proste. – Wszystkie te działki, nieruchomości, mieszkania, które są wynajmowane, które podlegają działalności gospodarczej, wszystkie te, które mogą też podlegać procesom inwestycyjnym, przejęła moja małżonka, a pozostałe, które nie mają takich elementów gospodarczych, biznesowych – przypadły mi w udziale. Przyczyna była jedna: prowadzenie działalności gospodarczej. (...) W ramach pełnienia funkcji publicznych tym bardziej jakiekolwiek łączenie z działalnością gospodarczą nie byłoby właściwe – mówił.



„Wrocław, jako władza, nie sympatyzuje z PiS”



Morawiecki odniósł się także do publikacji portalu tvp.info i rozmowy z byłym wiceprezydentem Wrocławia Maciejem Blujem. – Widziałem wypowiedź pana wiceprezydenta Bluja. On odpowiadał za inwestycje. Wrocław od 30 lat, jako władza, nie sympatyzuje z PiS. Jeżeli wypowiada się wiceprezydent ds. inwestycji, który odpowiadał jako skarbnik w tamtych latach za tereny inwestycyjne, i on się wypowiada co do wartości tej nieruchomości. On miażdży tę narrację „Gazety Wyborczej” – ocenił premier.

źródło: portal tvp.info, TVP Info, PAP

W rozmowie z portalem tvp.info Maciej Bluj powiedział, że był „bardzo zdziwiony” kwotami podanymi w artykule. – Jeżeli są to tereny, które nie wymagają dzisiaj wprowadzenia tej infrastruktury, to na razie jest tylko plan, który może się ziścić w przyszłości. Jeżeli inwestor przychodzi do miasta i mówi: ja chciałbym, żeby ta droga tam powstała, to miasto z mocy ustawy o drogach publicznych z artykułu 16. obowiązuje go do partycypacji w układzie drogowym – dodał Bluj.