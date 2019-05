Prezes Kaczyński o ujawnianiu majątku polityków i ich rodzin. „Jesteśmy gotowi uchwalić ustawę”

Jesteśmy gotowi w krótkim czasie uchwalić ustawę, na podstawie której ujawnione byłyby majątki współmałżonków polityków, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci – zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński mówił w Słupsku, że ustawa dotyczyłaby sytuacji majątkowej ludzi, którzy rządzą Polską.



– My jesteśmy gotowi w bardzo krótkim czasie uchwalić ustawę, na podstawie której będzie trzeba ujawniać majątki także małżonek, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci – mówił prezes PiS.



– Trzeba będzie także ujawnić źródła, które doprowadziły do tego, że się posiada i ma na własność jakieś drogie przedmioty, np. nieruchomości, bo to też jest bardzo ważne – dodał. – Krótko mówiąc, będzie trzeba wyjaśnić, skąd się ma majątek, bo to nie w każdym wypadku jest zupełnie jasne – podkreślił Kaczyński.



Według prezesa PiS nowe prawo powinno dotyczyć posłów, członków rządu, wojewodów, wicewojewodów, marszałków, wicemarszałków. Później, jak dodał, trzeba będzie powołać komisję państwową, która „zbada to wszystko w sposób dokładny, bo być może obecne metody badania są zbyt słabe”.

źródło: TVP Info, PAP

– My to zaproponujemy, wierzymy, że pan Schetyna to chętnie poprze – powiedział.