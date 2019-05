Premier: Rząd zdecydował o powołaniu komisji ds. badania problemu pedofilii

– Zdecydowaliśmy o powołaniu państwowej komisji ds. badania przypadków pedofilii – powiedział premier Mateusz Morawieckim po wtorkowym posiedzeniu rządu. Jak zaznaczył, będzie ona zajmowała się wszystkimi środowiskami, m.in. duchownymi, a także artystycznymi i nauczycielskimi.

Jak zapowiedział na konferencji prasowej Morawiecki, prace komisji obejmą „absolutnie wszystkich, oczywiście też nie wykluczając Kościoła, nie wykluczając duchownych, purpury, ale również i wszystkie środowiska artystyczne, nauczycielskie, tam, gdzie jest zwłaszcza styczność z dziećmi – opiekunów, trenerów”.



Szef rządu zaznaczył, że w takim określeniu zakresu zainteresowania komisji nie chodzi o „stygmatyzowanie kogokolwiek”.



– Po prostu to zjawisko – z ogromnym smutkiem muszę powiedzieć – niestety, statystycznie zdarza się w różnych środowiskach, i trzeba rzeczywiście wypalić je żelazem, wypalić je bardzo jednoznacznie i nie może być żadnej taryfy ulgowej dla kogokolwiek – dodał.



Kolejnym celem powołania państwowej komisji, o którym powiedział Morawiecki, jest uniknięcie „wszelkich przypadków tuszowania”.





Premier @MorawieckiM podczas konferencji po Radzie Ministrów w #KPRM: Dzisiaj podczas posiedzenia Rady Ministrów zajęliśmy się również dwoma bardzo ważnymi tematami. Pierwszy dotyczył powołania komisji państwowej ds. badania wszelkich przypadków pedofilii. pic.twitter.com/oglTehDTgf — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 21 maja 2019

„Zapraszam opozycję do państwowej komisji do zbadania przypadków pedofilii”



– Zapraszam przedstawicieli opozycji do państwowej komisji do zbadania wszelkich przypadków pedofilii; chcemy, żeby komisja miała formułę społecznie jak najbardziej otwartą, żeby była praktyczna i nie rozmywała tego tematu – oświadczył Mateusz Morawiecki.



– Chcemy, żeby komisja miała formułę społecznie jak najbardziej otwartą ale jednocześnie praktyczną, tak żeby ona nie rozmywała tematu, żeby w rzeczywisty sposób pozwoliła zajmować się tym tematem. Aby pozwoliła w szybki sposób zidentyfikować jakieś słabe miejsca obecnego systemu, w którym rzeczywiście pedofilia występuje i prowadziła do wyeliminowania tych słabych miejsc, jak najszybciej” – zapowiedział Morawiecki.



– Ani mundur, ani koloratka, ani fartuch lekarski, ani waciak, ani Nagroda Nobla, ani żadne inne tytuły, czy stroje nie mogą służyć, jako zasłona dymna, jako unikanie odpowiedzialności – podkreślił szef rządu. – Nie ma tutaj żadnych osób, które mogą unikać odpowiedzialności, jeżeli chodzi o pedofilię – to jest fundamentalnie ważne – dodał.





Premier @MorawieckiM w #KPRM: Nie może być taryfy ulgowej dla kogokolwiek. Dlatego powołaliśmy komisję, żeby uniknąć przypadków tuszowania takich niedobrych działań. Nie będzie już przyzwolenia na milczenie. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 21 maja 2019

„Chcemy nadać problemowi pedofilii rangę systemową”



– Chcemy nadać problemowi pedofilii rangę systemową, dlatego ważne są działania o charakterze legislacyjnym, stąd zmiany w Kodeksie karnym – powiedział premier. Pytał też, dlaczego opozycja nie głosowała za zaostrzeniem kar dla pedofilów.



– Chcemy też nadać temu problemowi (pedofilii – red.) rangę systemową, dlatego ważne są działania o charakterze z jednej strony legislacyjnym, stąd bardzo ważne zmiany w Kodeksie karnym – powiedział Morawiecki.



Pytał w tym kontekście, dlaczego opozycja nie głosowała za zaostrzeniem kar dla pedofilów. – Czy to nie jest tutaj coś dziwnego, ja dostrzegam tutaj na pewno coś dziwnego. Dlaczego opozycja wstrzymała się od głosu?, w większości nie głosowała za rejestrem pedofilów? To są czyny i po czynach można poznać prawdziwe intencje – powiedział szef rządu.



Mówił, że rząd potępia w stu procentach wszelkie akty pedofilii i za tymi słowami idą czyny i zaostrzenie Kodeksu karnego. – Zero tolerancji dla pedofilii, chciałbym, żeby nie było tutaj żadnego przedawnienia – podkreślił premier.





Na dzisiejszej Radzie Ministrów zapadła decyzja o powołaniu komisji państwowej ds. badania wszelkich przypadków pedofilii. pic.twitter.com/gGO2vThq0q — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 21 maja 2019