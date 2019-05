Niekontrolowany strzał myśliwego trafił w okno domu

Policjanci zatrzymali 54-latka z Ożarowic w woj. śląskim, który oddał niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej. Wystrzelony przez niego pocisk przebił żaluzję i okno w pobliskim domu jednorodzinnym. Wewnątrz było małżeństwo z 2,5-letnim dzieckiem.

Myśliwy usłyszał zarzut narażenia mieszkańców na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



W poniedziałek do oficera dyżurnego policji w Tarnowskich Górach wpłynęło zgłoszenie od Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w jednym z domów jednorodzinnych w gminie Ożarowice ktoś wybił szybę. Policjanci ustalili, że otwór w oknie i żaluzji powstał w wyniku strzału, najprawdopodobniej z broni myśliwskiej.



– Zgłaszający opowiedział, że gdy doszło do przestrzelenia żaluzji okiennej i okna, był w salonie z żoną i ich 2,5-letnim dzieckiem. Przestraszył ich huk i odgłos tłuczonego szkła. Później na podłodze znaleźli pocisk – powiedział rzecznik tarnogórskiej komendy mł. asp. Damian Ciecierski.



Policjanci po kilku godzinach wpadli na trop sprawcy. Po rozmowie z 54-latkiem ustalili, że to on oddał strzał. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut narażenia ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policjanci zabezpieczyli łuskę naboju, pocisk oraz broń, z której padł strzał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Nie wiadomo, w jakich okolicznościach myśliwy wystrzelił pocisk; odmówił złożenia wyjaśnień. Policjanci przypuszczają, że strzał nie był oddany bezpośrednio w okno, a pocisk trafił w dom po rykoszecie.W domu myśliwego znaleziono trzy jednostki broni, miał na nie pozwolenie. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje prokurator i sąd. Może mu grozić do trzech lat więzienia.