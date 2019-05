Sprawa 9-latki z Gorzowa. Ziobro pyta o zasadność zmiany kwalifikacji w kierunku zabójstwa

– Poleciłem swojemu zastępcy, aby objął nadzorem postępowanie i by rozważył zasadność zmiany kwalifikacji prawnej w kierunku zabójstwa – powiedział we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do uwięzienia i skrzywdzenia 9-letniej dziewczynki w Gorzowie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Roman Witkowski informował w poniedziałek, że prokuratura przedstawiła zarzuty 24-latkowi podejrzanemu o uwięzienie i skrzywdzenie 9-letniej dziewczynki.



– Do przestępstwa doszło w miniony weekend w Gorzowie. Skrępowane i zakneblowane dziecko znaleziono w wersalce, w mieszkaniu podejrzanego – poinformował rzecznik.



Dodał, że po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów, prokurator planuje we wtorek wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.



– Mężczyzna usłyszał zarzuty. Z uwagi na dobro pokrzywdzonej rodziny nie będziemy obecnie podawać ich dokładnej treści. Mogę jedynie powiedzieć, że chodzi o przestępstwo związane z pozbawieniem wolności połączone ze szczególnym udręczeniem i przestępstwo z rozdziału k.k. dotyczącego przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Czyny, które zarzucono podejrzanemu, są zagrożone karą od 5 do 15 lat więzienia – mówił Witkowski.



„Przestępstwo niezwykle brutalne i odrażające”



Podczas konferencji prasowej we wtorek minister Zbigniew Ziobro określił to przestępstwo jako „niezwykle brutalne i odrażające”.

– Jako prokurator generalny wydałem polecenie swojemu zastępcy panu prokuratorowi (Krzysztofowi) Sierakowi, żeby objął nadzorem to postępowanie oraz, by rozważył zasadność zmiany kwalifikacji prawnej czynu w kierunku zabójstwa z zamiarem ewentualnym – poinformował Ziobro.



– Dzisiaj bowiem przyjęcie nawet zdecydowanych kwalifikacji w sensie opisu, zawartości zła jakie zostało wyrządzone, przez prokuraturę niestety nie oddaje, jak się wydaje, tego, co powinno stanowić reakcję za tak brutalny czyn – mówił.



– Z tych ustaleń, które zostały mi zrelacjonowane, wyłania się obraz niezwykle brutalnego działania sprawcy. Konsekwencje jego działania winny być rozważone z punktu widzenia bezpośredniego spowodowania skutku w postaci śmierci tej dziewczynki i sprawca musiał brać pod uwagę i godzić się – być może – na taki skutek i dlatego prokuratura będzie miała za zadanie taką analizę na moje polecenie przeprowadzić – powiedział.



9-latkę policjanci znaleźli w niedzielę wieczorem w mieszkaniu w jednym z bloków na gorzowskim Zawarciu. Była skrępowana, zakneblowana i schowana w wersalce. Zatrzymany do sprawy 24-latek jest znajomym matki dziecka.



Śledczy ustalili, że w sobotę matka przekazała mu córkę pod opiekę, a kiedy w niedzielę chciała odebrać od niego dziecko, powiedział kobiecie, że dziewczynka oddaliła się podczas spaceru i nie może jej znaleźć.