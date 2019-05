Rzucał siekierą w policjantów. „Zarąbię was”

Policjanci z Łukowa zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który awanturował się, zniszczył mieszkanie i rzucał siekierą w funkcjonariuszy. Kiedy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty – informuje lubelska policja.

Kierowca potrącił policjanta. „Uderzony drzwiami” W Katowicach doszło do potrącenia policjanta na służbie. Podczas próby wylegitymowania kierowcy ten wycofał nagle auto i uderzył otwartymi... zobacz więcej

Do zdarzenia doszło w nocy w lubelskim Łukowie. Policjanci zostali powiadomieni o awanturującym się w domu 23-latku. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna niszczy wyposażenie mieszkania i grozi domownikom.



Na miejsce wysłano funkcjonariuszy, którzy od rodziców mężczyzny dowiedzieli się, że chwilę przed ich przybyciem nietrzeźwy syn uciekł z domu.



„Sprzęt i wyposażenie mieszkania było zniszczone i porozrzucane po całym domu. Mundurowi widzieli stojący na podwórku uszkodzony samochód marki Peugeot, w którym wybite były prawie wszystkie szyby. Policjanci sprawdzając posesję usłyszeli kierowane do nich od strony pobliskich pól uprawnych krzyki i wulgaryzmy” – informuje lubelska policja.



Po chwili ujrzeli, jak biegnie do nich młody mężczyzna. Wymachując siekierą krzyczał, że „zarąbie policjantów”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: policja

„Mundurowi powiedzieli, aby odrzucił niebezpieczne narzędzie, ostrzegli go, że nie wykonując ich polecenia zmusi ich do użycia broni służbowej. 23-latek w dalszym ciągu grożąc mundurowym biegł w ich kierunku” – czytamy na stronie policji.W końcu jeden z policjantów oddał strzał ostrzegawczy w powietrze; dopiero wtedy 23-latek odrzucił siekierę; został obezwładniony przez funkcjonariuszy.Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę. Gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty.