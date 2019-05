Autorka ekspertyzy „GW”: Nie wstydzę się przynależności do SLD

– Chcę powiedzieć jasno, ja się nie wstydzę swojej przynależności do Sojuszu Lewicy Demokratycznej – oświadczyła Marlena Joks, autorka ekspertyzy, w której wyceniona została aktualna wartość działki, zakupionej przed 17 laty przez Mateusza Morawieckiego i jego żonę we Wrocławiu. Poinformowała też, że niegdyś pracowała „w stacjach radiowych Agory”.

W poniedziałek na łamach „Gazety Wyborczej” napisano, że Morawiecki i jego żona zakupili w 2002 r. 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła na wrocławskim Oporowie.



„Za działki warte 4 mln zł zapłacił pięć razy mniej. Dziś wyceniane są sto razy więcej, na ok. 70 mln” – stwierdzono w artykule, opierając się na ekspertyzie Marleny Joks, prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości.



Jak się okazało, Joks jest aktywną działaczką SLD, o czym nie wspomniano w artykule. Joks startowała także w ostatnich wyborach samorządowych. Jak ujawniła niezalezna.pl, autorka ekspertyzy w „GW” w przeszłości pracowała dla Agory.



W rozmowie z portalem Joks przyznała, że pracowała w grupie Agora, jednak jak zaznaczyła, nigdy nie pisała dla „Gazety Wyborczej”. Pytana o to, dlaczego sporządziłą ekspertyzę dla gazety oświadczyła: „Zostałam o to zapytana przez pana redaktora, no to odpowiedziałam na pytanie, i tyle, ja więcej komentarza nie mam w tej sprawie”.

źródło: niezależna.pl

Z kolei pytana o to, czy to, że jest „działaczką jednej z partii politycznej, nie umniejsza jakość komentarza eksperckiego” stwierdziła, że „nie”.– Jak pan poczyta mój profil na przykład na Facebooku , to obrywa się również innym rządom po kolei. Ja się zawsze wypowiadam tylko merytorycznie, nigdy się nie wypowiadam politycznie – zapewniała.