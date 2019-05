Kradł auta, do nich kradł paliwo. Gdy mu się znudziły, porzucał je – i kradł następne

19-latek z pow. sulęcińskiego (Lubuskie) wpadł na nietypowy pomysł na spędzanie wolnego czasu. Kradł samochody, następnie tankował nie płacąc za paliwo, a gdy podróż go nużyła, porzucał auta. Mężczyzna nie ma prawa jazdy – poinformowała Klaudia Richter z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Teraz młody człowiek za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za popełnione wykroczenia i przestępstwa, w tym za krótkotrwałe użycie pojazdów oraz ich zniszczenie, grozi mu nawet osiem lat więzienia.



Sprawa miała swój początek na początku maja, kiedy to sulęcińscy kryminalni otrzymali zgłoszenie o kradzieży paliwa na jednej ze stacji w Torzymiu. Zajmujący się sprawą funkcjonariusze dotarli do 19-letniego mieszkańca powiatu sulęcińskiego.



Policjanci ustalili, że mężczyzna oprócz kradzieży paliwa ma na swoim koncie również kradzieże pojazdów, których dokonał w Torzymiu i Gorzowie Wlkp. Dwukrotnie postanowił urządzić sobie przejażdżkę cudzym kosztem – przekazała policjantka.



Nastolatek włamywał się do samochodu, następnie tankował go nie płacąc za paliwo, a na koniec niszczył i porzucał. Jeden ze skradzionych pojazdów, po zakończonej podróży, podpalił. Po zatrzymaniu młody mężczyzna przyznał, że nie ma prawa jazdy.

