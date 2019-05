Prezes PiS: Najważniejsza jest wysoka frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Dzisiaj najważniejsza jest wysoka frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego; będziemy o nią zabiegać, jak również o poparcie dla naszej partii – mówił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jakość reprezentacji PiS w PE jest niezwykle ważna – ważniejsza nawet niż liczba europosłów – dodał.

Kaczyński powiedział na konferencji w Gdańsku, że dzisiaj dla polskiego życia publicznego najważniejsze jest, aby Polacy uczestniczyli w wyborach do PE i aby frekwencja była „znacząco wyższa”. – Będziemy o to zabiegać i oczywiście o poparcie dla naszej partii – podkreślił.



Prezes PiS wskazał, że jakość reprezentacji jego partii w PE „jest naprawdę niezwykle ważna” i – jak dodał – jest ona „w jakiejś mierze nawet ważniejsza niż liczba europosłów”.



– Oczywiście chcemy ich mieć jak najwięcej, chcemy wygrać te wybory, ale siłę dają przede wszystkim ci europosłowie, którzy się znakomicie odnajdują w warunkach europarlamentu, którzy mają wszystkie te techniczne umiejętności potrzebne do tego, żeby tam dobrze funkcjonować, a przede wszystkim mają bardzo dobre rozeznanie w polityce międzynarodowej i w Unii Europejskiej – mówił Kaczyński.



Kaczyński przekonywał, że bez europosłanki PiS Anny Fotygi – która jest „jedynką” na pomorskiej liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego – reprezentacja Polski w europarlamencie będzie „słabsza”. Jak dodał, Anna Fotyga jest „niezbędna w PE” i delegacji PiS „dla jej dobrego funkcjonowania”.

źródło: pap

Prezes PiS mówił też o inwestycjach, jakie są i będą wprowadzane na Pomorzu. Wskazał m.in. na środki, które zostały przekazane na port w Ustce, program pogłębiania torów wodnych w Świnoujściu, plan odbudowy stoczni oraz budowy pływającego gazoportu w Gdańsku.