Oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji: Wspierają mnie Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun

Po blisko trzech latach w areszcie, po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 tys. zł na wolność wyszedł Mateusz Piskorski. Jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Lider partii Zmiana nie przyznaje się do winy.

W poniedziałek udzielił pierwszego po wyjściu z aresztu wywiadu, dla rosyjskiego portalu eadaily.com. W nim jako osoby, które go „wpierały i wspierają” wymienił Janusza Korwin-Mikkiego, Grzegorza Brauna i Piotra Ikonowicza – podaje portal niezalezna.pl



„Zbiórka pieniędzy na kaucję dla Mateusza Piskorskiego trwała od grudnia, gdy sąd po raz pierwszy zgodził się wypuścić z aresztu polityka oskarżonego o szpiegostwo. Od tamtego czasu sądy trzykrotnie zmieniały kwotę poręczenia. Pierwsza nieprawomocna decyzja mówiła o 300 tys. zł, prawomocnie podwyższono ją do pół miliona. Pieniędzy nie udało się zebrać, ale przed tygodniem sąd apelacyjny ustalił nową kwotę – 200 tys. zł” – podaje portal niezalezna.pl, cytując „Gazetę Wyborczą”.



Piskorski był pytany, czy zwracali się do niego polscy działacze polityczni, proponując, by został ich sojusznikiem. – Niedługo są wybory do Parlamentu Europejskiego, na jesieni wybory do Sejmu… – zauważa rosyjski dziennikarz Andriej Wypołzow.



– Kontakty są. Wymienię tych, którzy mnie wspierali i wspierają: eurosceptyk Janusz Korwin-Mikke, znany polski reżyser Grzegorz Braun, lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz – odpowiada Piskorski.

#wieszwiecej Polub nas