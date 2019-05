Zmarł jeden z najwybitniejszych kierowców F1 w historii

W wieku 70 lat zmarł trzykrotny mistrz świata Formuły 1 Niki Lauda – poinformowała rodzina Austriaka. Ostatnio przebywał w prywatnej klinice w Szwajcarii, gdzie trafił z powodu problemów z nerkami. W latach 1997 i 2005 przeszedł dwa przeszczepy tego organu.

Informacja o śmierci Laudy wstrząsnęła światem F1 kilka dni przed Grand Prix Monaco, najważniejszym wyścigiem w kalendarzu. „Wszyscy w McLarenie jesteśmy głęboko zasmuceni informacją o śmierci naszego przyjaciela, byłego mistrza świata Nikiego Laudy. Niki na zawsze pozostanie w naszych sercach i zapisany w naszej historii” – napisał zespół z Woking w oświadczeniu.



„Legenda nas opuściła. Spoczywaj w pokoju Niki” – napisał na Twitterze były mistrz świata Formuły 1 z 2009 roku Brytyjczyk Jenson Button.



Niki Lauda trafił do Formuły 1 w 1972 roku, a trzy lata później zdobył pierwszy tytuł mistrza świata. W 1976 roku zmierzał po drugi tytuł mistrzowski, ale uległ groźnemu wypadkowi na niemieckim torze Nürburgring. W ostatniej chwili z płonącego Ferrari wydobyli go inni kierowcy, był jednak bardzo poparzony i miał uszkodzone płuca.



Wspaniały come back



Wówczas wydawało się, że kariera sportowa Austriaka zakończy się nieszczęśliwie, tymczasem Lauda wrócił na tor już po sześciu tygodniach i do końca sezonu toczył zaciętą walkę o tytuł. Przegrał jednym punktem, ale i tak wzbudził podziw całego świata. Po drugie mistrzostwo sięgnął rok później, a trzeci tytuł zdobył w 1984 roku. Pamiątką po dramatycznych chwilach na Nürburgringu były jednak blizny na jego twarzy.



Po zakończeniu kariery w 1985 roku zajmował się między innymi prowadzeniem własnych linii lotniczych, zarządzał także własnym zespołem Formuły 1 – Jaguar Racing. Pracował również jako ekspert stacji telewizyjnych.

Niki Lauda ostatnio pracował w startującym w Formule 1 teamie Mercedes, gdzie pełnił funkcję dyrektora. Jego problemy zdrowotne zaczęły się przed rokiem, gdy zachorował na ostre zapalenie płuc, które zakończyło się przeszczepem organu. W grudniu Lauda zaczął zmagać się z grypą, którą wyleczył na początku br.W 2013 roku powstał film pt. „Wyścig”, opowiadający historię słynnej rywalizacji pomiędzy Laudą i Brytyjczykiem Jamesem Huntem. W rolę Austriaka wcielił się Daniel Brühl.