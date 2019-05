„Jak można być dumnym z takiego zdjęcia?”. Iskrzy na linii Wiosna-Koalicja Europejska

Nie cichnie spór między Koalicją Europejską i Wiosną. Na Twitterze doszło do mocnej wymiany zdań między politykami obu formacji. Poszło o zdjęcie z Romanem Giertychem.

Partner Biedronia wiedział o mobbingu w Wiośnie Władze Wiosny wiedziały o problemie mobbingu w lokalnych strukturach partii – zapewnia Przemysław Stefaniak. Były już działacz Wiosny ujawnił, że... zobacz więcej

Poseł PO-KO Krzysztof Truskolaski zamieścił na Twitterze zdjęcie z opozycyjnej manifestacji „Polska w Europie”. Widniał na niej z ojcem, Tadeuszem Truskolaskim, który jest prezydentem Białegostoku, oraz z Romanem Giertychem i jego córką.



„brrrr... jak można być dumnym z takiego zdjęcia?” – skomentował fotografię polityk Wiosny i partner Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek, nawiązując do przeszłości Giertycha, który do 2007 r. był przewodniczącym Ligi Polskich Rodzin.



Do dyskusji włączył się wiceprzewodniczący PO Borys Budka słowami „Cóż ta Wiosna robi z ludzi”. Jak dodał, nie powinno się „w ten sposób pisać o konkurentach”.

brrrr... jak można być dumnym z takiego zdjęcia? https://t.co/hloE3rYioM — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) May 19, 2019

Cóż ta Wiosna robi z ludzi. Nie wnikam w relacje rodzinne doktora @K_Smiszek, ale żeby w ten sposób pisać o konkurentach...Brrr...nie idźcie tą drogą... pic.twitter.com/wAiaxIoYd3 — Borys Budka (@bbudka) May 20, 2019

#wieszwiecej Polub nas