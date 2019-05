Assassin’s Creed jak malowany: w rękawach ukrył wysuwane bagnety i poszedł w miasto

Francuska policja zatrzymała mężczyznę, który miał ukryte w rękawach dwa wysuwane ostrza długości 30 cm, zamocowane na przedramionach. Broń była wzorowana na pomyśle zaczerpniętym z filmu i gry komputerowej „Assasin's Creed”.

Żandarmi zauważyli 27-latka w czarnej masce, czarnym kapturze i ciemnych okularach niedaleko dworca Saint-Lazare. Mężczyzna miał na widok funkcjonariuszy rzucić się do ucieczki, ci jednak szybko go dogonili i unieruchomiwszy na ziemi, zdjęli z niego niebezpieczne urządzenia.



Do zdarzenia doszło krótko przed kolejnym protestem „żółtych kamizelek”.



Zatrzymany wyjaśnił, że broń wykonał sam, przykleił ją taśmą klejącą i że jest „niestabilna” – ostrza mogą się gwałtownie wysunąć. Uznano, że jest on fanem gier komputerowych i że czerpał inspirację z popularnej gry „Assassin’s Creed”, na podstawie której nakręcono również film.

źródło: dailymail.co.uk

Tytułowi asasyni chronią w grze ludzkość przed niebezpiecznymi kultami. W jednej z gier występują oni na tle charakterystycznych punktów francuskiej stolicy, w tym katedry Notre Dame.