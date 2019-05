„Mamo pomóż mi, on mnie za gardło złapał…”. Ruszają poszukiwania ciała 23-latki

23-letnia Joanna znika trzy tygodnie po ślubie. Tajemnica zaginięcia zostaje rozwiązana jednak dopiero po latach. Oprawcą okazuje się być mąż kobiety. Choć przyznaje się do winy i opowiada o zbrodni, ciała dotąd nie odnaleziono. Wkrótce ruszą nowe poszukiwania. W programie „Alarm!” filmy z wizji lokalnej z udziałem zabójcy, które nigdy dotąd nie były publikowane.

Historia tej tragicznej miłości zaczyna się w maju 1996 r. 23-letnia Joanna Gibner na dyskotece poznaje o dwa lata młodszego Marka. Kilka miesięcy później jest już jego żoną.



Trzy tygodnie po ślubie w tajemniczych okolicznościach kobieta znika. W poszukiwaniach bierze udział zrozpaczony mąż. Udaje załamanego, świetnie się maskuje. Nikt go nie podejrzewa.



Ale ostatnie słowa córki do matki wciąż nie dają jej spokoju. – Mamo pomóż mi, bo ja już z nim i tak nie będę, on mnie za gardło złapał… – wspomina kobieta.



Po siedmiu latach następuje przełom w śledztwie. Na policję zgłasza się była partnerka Marka Więckiewicza, z którą związał się zaledwie cztery miesiące po rzekomym zaginięciu żony. Kobieta twierdzi, że to on jest mordercą Joanny.



Mężczyzna przyznaje się do zbrodni. Opisuje ją dokładnie podczas wizji lokalnej. – Asię tak rzucił, najpierw zamroczył, w głowę bił, krew się lała, a później złapał za gardło i dusił do upadłego. Kiedy dusił, to mówił – o, jeszcze się zsikała na koniec swojego życia – mówi matka dziewczyny.

źródło: „Alarm!” TVP1

Po brutalnym morderstwie przez kilka dni ciało żony zabójca przetrzymywał w mieszkaniu. Potem zwłoki włożył do torby podróżnej, łamiąc nogi. W usunięciu ciała pomagał mu starszy brat. Torbę wyrzucili do jeziora. Ale nigdy jej nie znaleziono.Teraz jedna z fundacji zajmująca się rozwiązywaniem kryminalnych zagadek wraz z krakowską grupą płetwonurków chce ponownie przeszukać dno Jeziora Dywickiego. Wierzą, że znajdą szczątki kobiety. Akcja ma rozpocząć się 10 czerwca.