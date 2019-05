Izraelska minister: Sprzeciw Morawieckiego wobec „zamiany kata i ofiary” to antysemityzm

Mianem „antysemickiej i nieakceptowanej” określiła wiceminister spraw zagranicznych Izraela Cipi Chotoweli wypowiedź premiera RP Mateusza Morawieckiego, w której określił wypłatę przez Polskę odszkodowań za wojnę mianem „zamiany kata i ofiary” i „pośmiertnym zwycięstwem Hitlera”.

– Uwagi polskiego premiera (wypłata zwrotu za własność ofiar holokaustu byłaby zwycięstwem Hitlera) są antysemickie i nieakceptowane – tak według dziennikarza kanału 13 izraelskiej telewizji Josefa Jisraela miała powiedzieć zastępczyni szefa tamtejszej dyplomacji.

#BREAKING Israel's deputy foreign minister @TzipiHotovely to @newsisrael13 : "The remarks made by the Polish PM @MorawieckiM ("Paying Holocaust property restitution would be ‘victory for Hitler’") are anti-Semitic and unacceptable" — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 20 maja 2019

źródło: Twitter

Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi premier Mateusz Morawiecki przypomniał o niemieckich zbrodniach popełnionych na terenie tego miasta, o 200 tys. wymordowanych w tamtejszym getcie obywateli Rzeczpospolitej i o grabieży mienia.– To mienie jest być może cały czas dzisiaj w jakichś niemieckich domach. Jeżeli ktoś mówi, że Polska ma komukolwiek wypłacić jakiekolwiek odszkodowania, to mówimy: nie ma naszej zgody na to. Nie ma naszej zgody i nie będzie. Tak długo nie będzie, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość – deklarował szef rządu.– Jeśli kiedykolwiek by do tego doszło, że zamieniony zostałby kat i ofiara, to urągałoby to jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera. I dlatego nigdy na to nie pozwolimy – zapewnił.