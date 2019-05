W sondażu opublikowanym przez dziennik „Polska the Times” przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na prowadzeniu wciąż jest Prawo i Sprawiedliwość. Na tę partię głosować 38,7 proc. badanych. Na drugim miejscu jest Koalicja Europejska z wynikiem 37,1 proc. Na trzecim – Wiosna Biedronia, z poparciem 8,4 proc. Powyżej progu wyborczego znalazł się jeszcze tylko ruch Kukiz'15 - z wynikiem 6,4 proc. Kluczem do sukcesu może się okazać frekwencja.

