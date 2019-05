Oskarżony o wyłudzenie 17 mln. Kandydat Wiosny z zarzutami

Marcin W., obecnie kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego z województwa lubelskiego, został w grudniu 2018 r. zatrzymany przez CBA wraz z siedmioma innymi osobami, pod zarzutami wyłudzenia 17 mln zł. Wobec M. i kilku innych podejrzanych zastosowano areszt. Wyszli oni na wolność po wpłaceniu gigantycznej kaucji.

O sprawie Grupy Producenckiej Friends Fruits media ogólnopolskie i lokalne – W. mieszka w Rykach w Lubelskiem – informowały w grudniu 2018 r. i na początku stycznia 2019 r. Dochodzenie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Chodziło o wyłudzenie 17 mln i próbę wyłudzenia kolejnych 5,5 mln z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.



10 grudnia do Marcina W., prezesa Friends Fruits, do jego zastępcy Jacka Ś., a także sześciu innych przedsiębiorców wystawiających fikcyjne dokumenty, na podstawie których Grupa Producencka uzyskiwała dofinansowania z ARiMR, zapukali funkcjonariusze CBA.



Sąd zezwolił na tymczasowe aresztowanie Marcina W. i dwojga innych przedsiębiorców, zastrzegając jednocześnie, iż tymczasowe aresztowanie zostanie uchylone, jeśli podejrzani wpłacą poręczenia majątkowe w kwotach od 170 do 400 tys. zł. Przyszły kandydat Wiosny kaucję wpłacił i wyszedł na wolność.

Władze partii Roberta Biedronia nie odniosły się do sprawy, natomiast lider listy kandydatów Wiosny na Lubelszczyźnie Zbigniew Bujak oświadczył, że „czeka na solidne wyjaśnienia”.Marcin W. niedawno opublikował w internecie spot wyborczy w rytmie disco polo. Ponieważ widać na nim, jak kandydat jeździ samochodem po wyłączonym z ruchu i przeznaczonym tylko dla pieszych odcinku lubelskiego Krakowskiego Przedmieścia, filmem zainteresowała się policja i straż miejska.