Molestowanie seksualne wśród prawników to plaga. Międzynarodowy raport

Szykany i molestowanie seksualne to powszechna plaga wśród prawników – wynika z raportu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników. 37 proc. prawniczek i 7 proc. prawników doświadczyło napaści seksualnych w związku z pracą. Odsetki osób szykanowanych są jeszcze wyższe.

W badaniu wzięło udział niemal 7 tys. respondentów ze 135 krajów świata. 55 proc. ankietowanych kobiet i 30 proc. ankietowanych mężczyzn doświadczyło szykan w związku z wykonywanym zawodem prawnika. Z kolei 37 proc. prawniczek i 7 proc. prawników napastowano seksualnie podczas pracy.



W raporcie wskazano także, że 57 proc. przypadków szykanowania i 75 proc. przypadków molestowania seksualnego nie zgłoszono. Z różnych względów, m. in. z obawy, że to mogłoby zaważyć na przyszłej karierze ofiary bądź sprawcy, któremu ofiara mimo wszystko nie chciała szkodzić.



W raporcie wymieniane są indywidualne przypadki. Jedna z molestowanych kobiet wspomina, że pijany kolega z pracy – którego do tego momentu uważała za przyjaciela – obmacywał ją.



Zastanawiałam się, czy tego nie zgłosić, ale zdałam sobie sprawę, że wówczas mógłby nie skończyć aplikantury. Nie chciałam zrujnować mu całej przyszłości – tłumaczyła.

źródło: theguardian.com

Inna ofiara po tym, jak szef rzucił w nią telefonem, trafiając w głowę, usłyszała od koleżanki na wyższym stanowisku, że prezes będzie dla niej bardziej uprzejmy, jeśli okaże mu zainteresowanie w kontekście seksualnym.Najwyższe odsetki osób szykanowanych i molestowanych odnotowano w Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii. Młodsi prawnicy są znacznie bardziej narażeni na takie nieprzyjemności.