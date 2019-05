Niemcy: Rekordowe nakłady na integrację uchodźców

Niemcy wydały w zeszłym roku rekordową sumę 23 mld euro na pomoc w integracji ponad 1 mln uchodźców w tym kraju i na walkę za granicą z głównymi przyczynami migracji – pisze Agencja Reutera. Powołuje się na raport rządowy, do którego uzyskała dostęp.

Mowa o dorocznym raporcie przygotowanym przez niemieckie ministerstwo finansów. Oczekuje się, iż rząd kanclerz Angeli Merkel będzie ten raport omawiał w środę.



Agencja zwraca też uwagę, że wzrost wydatków na integrację uchodźców jest spowodowany głównie zwiększonymi wydatkami na przedsięwzięcia, które mają na celu powstrzymanie migrantów przed dostaniem się do Unii Europejskiej i poprawienie warunków życia w ich krajach ojczystych.



Na walkę z podstawowymi przyczynami migracji rząd Niemiec przeznaczył w 2018 r. 7,9 mld euro, o 16 proc. więcej niż w 2017 r. Niemieckie kraje związkowe, na których spoczywa główna odpowiedzialność za zakwaterowanie i integrację przybyszów z takich krajów, jak Syria, Irak i Afganistan, otrzymały na to w zeszłym roku od rządu federalnego 7,5 mld euro – wskazano w omawianym dokumencie. Oznacza to wzrost o 14 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

