Od zera do bohatera. Piast Gliwice, czyli piłkarski cud po polsku

Nie mamy w Ekstraklasie ani Manchesteru City, ani Liverpoolu, mamy za to swoje Leicester. Przed rozpoczęciem sezonu Piast Gliwice wymieniany był w gronie głównych kandydatów do spadku. To, że piłkarzom Waldemara Fornalika udało się sięgnąć po mistrzostwo, to jedna z najbardziej niezwykłych historii w dziejach polskiej piłki.

To nie był „dotyk czarodziejskiej różdżki”. Odkąd we wrześniu 2017 r. Fornalik trafił do Gliwic, klub przez wiele miesięcy nie mógł wygrzebać się ze strefy spadkowej. Walka o utrzymanie trwała do ostatniej kolejki, po której – mimo efektownego zwycięstwa (4:0 z Bruk-Betem) – szykowano się do rozstania ze szkoleniowcem.



W mediach przewijało się nazwisko Artura Skowronka, łączono z Piastem kilku innych fachowców, ale do roszady ostatecznie nie doszło. Oficjalnie: długofalowy projekt, zaufanie, „wiara w lepsze jutro”. Nieoficjalnie: dla… oszczędności. W Gliwicach groszem nie śmierdzą, więc płacenie dwóch sowitych kontraktów nie wchodziło w grę.





***

Na początku lat 90. Piast na moment zniknął z piłkarskiej mapy Polski. I choć klub założono jeszcze pod koniec II wojny światowej, dla wielu istnieje dopiero od 1997 r. To wtedy, dzięki staraniom kibiców i kilku działaczy-pasjonatów, udało się reaktywować futbol w Gliwicach.



– 16 sierpnia 1997 r… Nigdy nie zapomnę tej daty. Do Poniszowic pojechaliśmy autokarem. Nie było tam pryszniców, szatni, przebieraliśmy się na dworze, a wykąpaliśmy dopiero po powrocie, już na naszym stadionie. Zdobyłem drugą bramkę. Wygraliśmy 4:0 i cieszyliśmy się, jakbyśmy już awansowali – wspominał początki w B klasie (odpowiednik siódmej ligi) Jarosław Kaszowski, jedna z legend klubu, cytowany przez oficjalną stronę. Zespół Piasta Gliwice w 1997 roku (fot. piast.gliwice.pl)

„Poniszowic” było więcej. Rywali, których nazwy nic nie mówią przeciętnemu kibicowi. Piłkarzy-hobbystów, dla których weekendowe starcia były tylko dodatkiem do codziennych obowiązków. Piast tam nie pasował. Zdeterminowani gliwiczanie płynnie przechodzili z ligi do ligi, w 2008 r. docierając wreszcie do wymarzonej Ekstraklasy. Po raz pierwszy w historii.



Największy sukces przyszedł osiem lat później. Z Radoslavem Latalem za sterami, ambitny zespół ze Śląska długo bił się z Legią o mistrzostwo Polski. Przegrał je właściwie dopiero w 35. kolejce, bardzo boleśnie, ulegając przy Łazienkowskiej aż 0:4.



Krótsze przygotowania, europejskie puchary… Po 0:3 w pierwszym meczu z IFK Goeteborg, w rewanżu nie było czego zbierać. Szybki koniec przygody, kryzys w lidze, zaledwie jedno zwycięstwo w dziesięciu meczach, rozstanie z Latalem… Dariuszowi Wdowczykowi udało się utrzymać Ekstraklasę dla Gliwic, ale kibice czuli pod skórą, że sezon 2015/16 długo się nie powtórzy. Jeszcze przez wiele lat mieli żyć wspomnieniami.





***

Miedź Legnica, Zagłębie Sosnowiec, Piast Gliwice, może Wisła Płock – gdy 10 miesięcy temu pytano o najpoważniejszych kandydatów do spadku, większość ekspertów wskazywała właśnie te zespoły.



Waldemar Fornalik, kilka lat wcześniej dumnie okrzyknięty „Waldkiem Kingiem”, po nieudanej przygodzie z reprezentacją został „Smutnym Waldemarem”. W Gliwicach mieli nadzieję ujrzeć to pierwsze, lepsze oblicze 55-letniego szkoleniowca, ale cudownego wskrzeszenia nic nie zapowiadało.



Tym bardziej, że nie miał przecież do dyspozycji piłkarzy z pierwszych stron gazet. Był Tom Hateley, z kartą na ręku, który wcześniej nie wyróżniał się w przeciętnym Śląsku. Był Joel Valencia, z niezłym CV, ale fatalnymi statystykami w słabej lidze słowackiej. Jorge Felix to wynalazek z trzeciej ligi hiszpańskiej. Jakub Czerwiński zupełnie nie poradził sobie w Legii Warszawa, Tomasza Jodłowca też w stolicy nie chcieli. Piotr Parzyszek próbował podbić ligę holenderską, ale radził sobie tylko na jej zapleczu. Mikkel Kirkesov spadł z Aalesunds FK z norweskiej Ekstraklasy… Długo by wymieniać. W wielkim skrócie: grupa ludzi albo niechcianych nigdzie indziej, albo nie dość dobrych, by marzyć o występach w klubie lepszym niż Piast. Zdecydowana większość z nich właśnie z trudem wywalczyła utrzymanie. Dlaczego teraz mieliby osiągnąć więcej?



W takim składzie Piast grał z Bruk-Betem w 37. kolejce poprzedniego sezonu Ekstraklasy:

Szmatuła – Konczkowski, Sedlar, Czerwiński, Pietrowski – Mak, Diczek, Jodłowiec, Bukata, Zivec – Papadopulos



A w takim zagrał z Lechem w meczu, który przypieczętował zdobycie mistrzostwa:

Szmatuła – Pietrowski, Sedlar, Czerwiński, Kirkesov – Konczkowski, Hateley, Dziczek, Felix, Valencia – Parzyszek



Do tego Jodłowiec, Badia i Papadopulos z ławki…





***

Juergen Klopp, trener Liverpoolu, swego czasu wzburzał się, gdy dziennikarze ciągle pytali go o to, jakich zawodników zamierza kupić. – Czasami wydaje mi się, że jestem jedyną osobą w tym kraju, która wierzy w trening. Cała reszta wierzy tylko w transfery!



I choć trenerskim wzorem jest dla Fornalika Mauricio Pochettino z Tottenhamu, z Niemcem też mógłby pewnie znaleźć wspólny język. Kult pracy, wymagające zajęcia, do tego świetna atmosfera w szatni – zbieranina przypadkowych, wydawać by się mogło, piłkarzy, pod okiem doświadczonego szkoleniowca w ciągu kilkunastu miesięcy stworzyła zespół z prawdziwego zdarzenia.



***

Zespół, który od lutego – od zwycięstwa 4:0 z Lechem Poznań – grał najbardziej efektowną i efektywną piłkę w Polsce, wygrał 13 z 16 meczów (porażka 0:2 z Lechią i remisy z Wisłą Kraków oraz Pogonią Szczecin), nie pozostawiając wątpliwości, kto powinien zostać mistrzem. Wszystko to z budżetem pięciokrotnie mniejszym niż ten warszawskiej Legii, w ciszy, spokoju i atmosferze wzajemnego zaufania. Można?

Piast Radoslava Latala pożegnał się z Ligą Europy już po dwóch meczach. Fornalik dostał od władz klubu zapewnienie, że przed walką o Ligę Mistrzów zespół będzie tylko mocniejszy. Tak czy inaczej – gliwiczanie stoją przed szalenie trudnym zadaniem.



Walkę o piłkarski raj rozpoczną już 9 lub 10 lipca. Ani w pierwszej, ani w żadnej z trzech kolejnych rund eliminacyjnych nie będą rozstawieni. To oznacza, że na „dzień dobry” mogą zagrać z kilkoma naprawdę silnymi przeciwnikami. Na liście – 16 potencjalnych rywali, największe wrażenie robią szkocki Celtic, białoruskie BATE Borysów i serbska Crvena Zvezda.



Lista potencjalnych rywali Piasta Gliwice w pierwszej rundzie eliminacji LM:

Celtic (Szkocja)

BATE Borysów (Białoruś)

FK Astana (Kazachstan)

Karabach Agdam (Azerbejdżan)

NK Maribor (Słowenia)

Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)

Sheriff Tyraspol (Mołdawia)

Rosenborg (Norwegia)

HJK Helsinki (Finlandia)

Dundalk (Irlandia)

F91 Dudelange (Luksemburg)

Szkendija Tetowo (Macedonia)

The New Saints (Walia)

Slovan Bratysława (Słowacja)

AIK Sztokholm (Szwecja)

Łudogorec Razgrad (Bułgaria)



Łatwo nie będzie, ale kto, jeśli nie oni? Kto, jeśli nie Waldemar Fornalik? Dla tej drużyny „niemożliwe” nie istnieje.