Wsparcie dla niepełnosprawnych: pół miliona beneficjentów, koszt to 3 mld zł

Do około pół miliona dorosłych osób niepełnosprawnych trafi wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie – poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Program, którego koszt wyniesie 3 mld zł, zostanie sfinansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz podatku od sprzedaży detalicznej.

– Dodatkowe 500 zł, które zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, trafi do najbardziej potrzebujących niepełnosprawnych - zapowiedziała rzeczniczka rządu w TVP Info. Jak wyjaśniła, chodzi o niepełnosprawnych wymagających stałej opieki i całkowicie niezdolnych do pracy.



– Po licznych analizach zdecydowaliśmy, że wsparcie trafi do około pół miliona osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności, które jednocześnie nie pobierają innych świadczeń, jak świadczenie emerytalne czy renta z tytułu niezdolności do pracy. To osoby, które oprócz renty socjalnej nie mają żadnych innych stałych źródeł utrzymania – wyjaśniła Joanna Kopcińska.



– To wyraz naszej solidarności społecznej, naszego wsparcia dla osób, które nie mają prawa do świadczenia emerytalnego czy renty inwalidzkiej; dla tych którzy nie mają żadnej rekompensaty za brak zdolności do pracy – wskazała rzecznik rządu.

– Wsparcie kierujemy do dorosłych i chciałabym podkreślić: nie będzie miał znaczenia wiek orzeczenia niepełnosprawności - dodała.

– Roczny koszt dla finansów publicznych takiego świadczenia to 3 mld zł. Planujemy sfinansować te świadczenia z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, tu roczne przychody szacujemy na około 1,7 mld zł, oraz z podatku od sprzedaży detalicznej, tutaj według prognoz wpływy od 1,5 do 1,7 mld zł rocznie – wyjaśniła rzeczniczka rządu.



– Chcemy, żeby projekt trafił do Sejmu jeszcze przed wakacjami i aby ustawa weszła w życie przed wyborami parlamentarnymi – zaznaczyła Kopcińska.



Rzeczniczka rządu zwróciła uwagę, że „wsparciem dla najbardziej potrzebujących mierzymy skuteczność państwa”.



– Dlatego już w zeszłym roku spełniliśmy jeden z głównych postulatów środowiska osób niepełnosprawnych, czyli zrównaliśmy wysokość renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu niezdolności do pracy. Teraz wynosi ona co najmniej 1,1 tys. zł – przypomniała.



Wprowadzenie nowego, comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało podczas konwencji wyborczej w Krakowie. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i Fundusz Solidarnościowy.

Polska wygrała w Sądzie UE sprawę przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Dzięki temu nasze urzędy skarbowe będą mogły pobierać podatek handlowy, który dotychczas był zawieszony.



Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zakładała wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.



Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje od stycznia; jest zasilany z części składki na Fundusz Pracy (0,15 proc. podstawy wymiaru składki) i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie, w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy.