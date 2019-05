„Działka sprzedana po cenach transakcyjnych”

Ceny transakcyjne sprzedaży działek w roku 2002 r. w obrębie Oporowa były podobne do ceny zakupu działki przez Iwonę i Mateusza Morawieckich – przekazał w oświadczeniu ks. dr Rafał Kowalski, rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej.

„W związku z publikacją w »Gazecie Wyborczej« z dnia 20 maja 2019 r., na podstawie poczynionych ustaleń, uprzejmie informujemy, że ceny transakcyjne sprzedaży działek w obrębie AM-17 obręb Oporów w roku 2002, były podobne do ceny zakupu działki przez Państwo Iwonę i Mateusza Morawieckich” – głosi oświadczenie rzecznika Archidiecezji Wrocławskiej.



W ten sposób ks. Kowalski odniósł się do poniedziałkowej publikacji „Gazety Wyborczej” w której podano, że szef rządu wraz z żoną w 2002 r. kupił 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu. Później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 r. warta była prawie 4 mln zł. „GW” pisze, że władze Wrocławia zaplanowały na tych terenach inwestycje, a przez środek działki dzisiejszego premiera przebiegać ma trasa szybkiego ruchu.



Gazeta napisała, że „dokumenty tej transakcji zniknęły, a obecny proboszcz nie wie skąd ta niska cena”.



Wcześniej w poniedziałek oświadczeniu Centrum Informacyjne Rządu zapowiedziało skierowanie do sądu pozwu cywilnego w tej w sprawie artykułu gazety.

źródło: pap

CIR podkreślił, że „Gazeta Wyborcza” po raz kolejny łamie podstawowe standardy dziennikarskiej rzetelności. „Dzisiejszy tekst red. Jacka Harłukowicza opiera się o niedopowiedzenia, domysły, spekulacje i nieprawdziwe sformułowania. Służy to przedstawieniu premiera i jego żony w złym świetle – gdy w rzeczywistości sam artykuł jest pełen manipulacji i nierzetelności – czytamy w oświadczeniu CIR.