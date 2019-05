Nastoletni oszuści internetowi zatrzymani przez policję

Policja zatrzymała trzech 19-latków z gminy Praszka, podejrzanych o dokonanie serii oszustw internetowych. Jak informuje biuro prasowe KW Policji w Opolu, ich ofiarą mogło paść blisko 90 osób.

Według poniedziałkowego komunikatu KW Policji w Opolu, nastolatkowie na jednym z portali aukcyjnych zamawiali odzież, obuwie i oprogramowanie. Za zamówiony towar nie płacili, a sprzedawców oszukiwali przesyłając sfałszowane potwierdzenia zapłaty.



Na trop trójki oszustów wpadli funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości z Opola.



Po ustaleniu ich tożsamości policjanci weszli do mieszkań podejrzanych, gdzie oprócz komputerów i telefonów mogących służyć do przestępstwa, znaleziono wyłudzony towar. Jak się okazało, jeden z zatrzymanych nastolatków oferował do sprzedaży hakerskie oprogramowanie służące do przejmowania haseł i poufnych danych z cudzych komputerów.



Całej trójce przedstawiono zarzut oszustwa. Nastolatkowie przyznali się do winy. Za zarzucane czyny grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

