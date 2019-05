„Jurkiewicz miał ósemkę dzieci. Dorastają, żeby głosować. Myślę o tym z przerażeniem”

Pan Cezary Jurkiewicz „miał” ósemkę dzieci. I w tej chwili te dzieci dorastają do tego czasu, że mogą już głosować – mówiła podczas spotkania w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich jedna z jego uczestniczek. Wyraziła też „przerażenie”, że „dorasta pokolenie ludzi, którzy wyrastają w tzw. zmielonych poglądach”.

17 maja w siedzibie RPO w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez stowarzyszenia sędziów „Iustitia”, „Themis”, „Nike” i „Wolne sądy”. Gospodarzem spotkania był RPO Adam Bodnar, gośćmi byli m.in. Adam Strzembosz i Jerzy Stuhr.



Na konferencji głos zabrała jedna z uczestniczek spotkania. Kobieta mówiła o tym, jak „mobilizuje” swojego syna do „określonego wysiłku”.



– Pewną rzeczą problematyczną, którą ja widzę, jest to, że posłałam swoje dziecko do szkoły, gdzie chodziły dzieci pana Jurkiewicza – stwierdziła, odnosząc się do osoby Cezarego Jurkiewicza, przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości w stołecznej radzie miasta.



– Ja mam dwójkę dzieci. Jedno wybrało koniec świata, drugie jest jeszcze tutaj. Pan Jurkiewicz miał ósemkę. I w tej chwili te dzieci dorastają do tego czasu, że mogą już głosować. Z przerażeniem myślę, że mimo tego, że rozmawiam wśród znajomych i poglądy moje są zgodne z poglądami moich znajomych, ale myślę sobie, że dorasta pokolenie ludzi, którzy wyrastają w tzw. zmielonych poglądach, gdzie nie liczy się właśnie prawo, nie liczy się autorytet, tylko jakiś sposób widzenia swojego sukcesu – oznajmiła.



– Byliśmy kiedyś oderwani, odstawieni na boczne tory i teraz dochodzimy do tej możliwości, że możemy wydać swój sąd – stwierdziła uczestniczka spotkania.

Podczas konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przerażenie, że ósemka dzieci @c_jurkiewicz dorosła i może głosować w wyborach i to inaczej niż siedząca na sali nadzwyczajna kasta. Brak reakcji siedzącej na sali Zastępczyni RPO Hanna Machińska wymowna. #Demokracja pic.twitter.com/EcdoMsMaNf — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) 20 maja 2019

