Skąd wzięły się konopie? Zdaniem naukowców prawdopodobnie z Tybetu

Konopie indyjskie wyewoluowały w warunkach wysokogórskich na Płaskowyżu Tybetańskim – informuje pismo „Vegetation History and Archaeobotany”. Konopie są wykorzystywane przez ludzi od niepamiętnych czasów. Nasiona to źródło białka i kwasów tłuszczowych, włókna z łodyg mogą być przędzone i służyć do wytwarzania tkanin, zaś kwiaty są źródłem kannabinoidów, które były używane jako lek co najmniej od 2700 lat. Jednak pochodzenie cennej rośliny pozostawało tajemnicą.

John McPartland z University of Vermont i jego współpracownicy przeanalizowali badania naukowe dotyczące stanowisk archeologicznych i geologicznych z całej Azji, w których znaleziono pyłek konopi.



Identyfikację pyłku konopi utrudnia to, że jego kuleczkowate ziarna wyglądają bardzo podobnie do pyłku blisko z nimi spokrewnionego chmielu, używanego do aromatyzowania piwa (konopie także bywają stosowane w tym celu).



Jednak McPartland i jego koledzy uważają, że możliwe jest ustalenie, do jakich gatunków należy pyłek, biorąc pod uwagę inne pyłki obecne na stanowisku archeologicznym. Konopie indyjskie rosną na otwartych trawiastych stepach, dlatego ich pyłek zwykle występuje wraz z pyłkiem roślin stepowych. Chmiel to roślina przede wszystkim leśna, a jej pyłek towarzyszy pyłkom drzew.



Gdy naukowcy przyjęli to założenie, odkryli, że najwcześniejsze przypadki występowania pyłku konopi na stanowiskach geologicznych i archeologicznych dotyczyły północnych Chin i południowej Rosji. Zdaniem autorów badań konopie prawdopodobnie pojawiły się na płaskowyżu tybetańskim w pobliżu jeziora Qingha (3200 metrów nad poziomem morza). Wyewoluowały około 28 mln lat temu i miały wówczas wspólnego przodka z chmielem.

Jezioro Qinghai leży kilkaset kilometrów na północny zachód od jaskini krasowej Baishiya, zamieszkiwanej przez prehistorycznych ludzi – Denisowian co najmniej 160 000 lat temu. Nie jest jasne, czy tamtejsi Denisowianie korzystali z konopi, ponieważ była to epoka lodowcowa i warunki klimatyczne mogły uniemożliwiać wzrost tych roślin.Denisowianie mogli jednak trafić na konopie w innych lokalizacjach. Pyłek marihuany znaleziono w piasku i ziemi w jaskini Denisowa na Syberii, gdzie po raz pierwszy zidentyfikowano skamieniałości Denisowian.