MSZ: Wizyta delegacji izraelskiej została odwołana na wniosek Polski

„W nawiązaniu do publikacji medialnych MSZ pragnie zdementować, że 13 bm. złoży wizytę w Warszawie izraelska delegacja na czele z panem Avi Cohen-Scali, dyrektorem generalnym Ministerstwa Równości Społecznej” – pisze w komunikacie na swojej stronie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

„W związku z dokonaną w ostatniej chwili przez stronę izraelską zmianą składu delegacji, która mogła sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia, strona polska podjęła decyzję o odwołaniu wizyty izraelskich urzędników” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu polskiego MSZ.



W niedzielę po południu media izraelskie podały, iż w poniedziałek do Polski przybędą przedstawiciele izraelskich władz. Portal „Times of Israel” napisał, że do Warszawy - gdzie, jak zauważa, trwa sprzeciw wobec wypłaceniu odszkodowań Żydom, których rodziny straciły majątek w czasie Holokaustu - na „serię spotkań z przedstawicielami polskiego rządu” uda się izraelska delegacja pod egidą ministerstwa ds. równouprawnienia społecznego.



Jak pisze portal, resort odniósł się do spotkań zaplanowanych w warszawie jako do „ważnego i bezprecedensowego politycznego osiągnięcia”.

