Ciała mężczyzny i dwóch kobiet w hotelowym pokoju. Obok leżały kusze

Obsługa w hotelu w Pasawie w Bawarii znalazła w niedzielę w jednym z pokoi trzy ciała. Obok nich leżały dwie kusze. Ofiary to 50-letni mężczyzna i dwie młode kobiety. Nie wiadomo, jakie łączyły ich relacje.

Według policji nic nie wskazuje na to, by w dramatycznych zdarzeniach uczestniczył ktoś jeszcze.



Jeden z hotelowych gości zeznał, że noc z soboty na niedzielę była wyjątkowo spokojna.



Pasawa leży na granicy Niemiec z Austrią, między Dunajem i jego dwoma dopływami. Hotel, gdzie doszło do tragedii jest położony nad jednym z nich – rzeką Ilz.

