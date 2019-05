Black Hawk w „Wiadomościach”. Takich efektów jeszcze nie było

„Wiadomości” TVP pokazały nowe studio, przygotowane przez światowej sławy grafików i kompozytorów. Ich dziełem są najnowocześniejsze efekty w tej dziedzinie. W materiale poświęconym sojuszowi polsko-amerykańskiemu widzowie mogli na przykład zobaczyć jak do studia „wlatuje” śmigłowiec Black Hawk.

W nowym studiu zastosowano nowoczesne technologie wirtualnego okna i rozszerzonej rzeczywistości.



– Jesteśmy w takim „trzecim wymiarze”, to nie jest tylko płaski telewizor, to jest dodatkowe poczucie głębi – mówi Sławomir Woźnica, kierownik działu realizacji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, tłumacząc działanie technologii wirtualnego okna. Z kolei rzeczywistość rozszerzona to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo.



Oprawę graficzną nowego studia przygotowali specjaliści tacy jak Tomasz Bagiński, którego filmowy debiut „Katedra” otrzymał nominację do Oskara. Z kolei wizualizacje to zasługa twórców nagrodzonego w Europie filmu „Jeszcze dzień życia” z Platige Image. Jak mówi Piotr Gęsek z Platige Image, „można na to patrzeć z drugiej strony – że to prowadzący jest elementem dużej, trójwymiarowej grafiki komputerowej”.



– Realizator takiego programu ma teraz dużo więcej możliwości, by informacje przedstawiać w interesujący sposób – mówi Tomasz Bagiński.

źródło: TVP Info

Nowa odsłona „Wiadomości” to również nowa muzyka czołówki. Złożyło się na nią połączenie dźwięków orkiestry z elektroniką.– Jest dużo syntezatorów i dzięki temu mamy taką bardzo współczesną, nowoczesną oprawę – mówi Adam Skorupa, kompozytor i reżyser dźwięku.