Jarosław Kaczyński: „Totalni” machnęli ręką na te regiony. Uznali, że tu i tak mają głosy

– Gdyby taka władza jak ta dzisiejsza zaczęła rządzić na przykład w 1993 r. (…), to dziś Polska mogłaby być dużo dalej, na poziomie przeciętnej rozwoju w UE – mówił w TVP3 Szczecin Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był pytany m.in. o rozwój Polski w ostatnich latach.



– Nasi przeciwnicy, „totalni”, kiedy rządzili, machnęli ręką na te regiony. Uznali że nie są interesujące, że tu i tak mają głosy. Doszli do wniosku, że sprawy tych regionów należy traktować w sposób bardzo lekki – mówił Jarosław Kaczyński o polityce rządu PO-PSL wobec woj. zachodniopomorskiego.



Według niego kurs polityki społecznej w ostatnich latach nie będzie kontynuowany, jeśli władzę przejmie opozycja. Zdaniem Kaczyńskiego, „to także kwestia umiejętności” jej polityków.



– Wystarczy mieć dobrą wolę i uczciwie rządzić. To znaczy nie pozwalać, by to, co jest wspólne trafiało w prywatne ręce – mówił prezes PiS.

