Ks. Isakowicz-Zaleski o pedofilii: To grzech zaniechania. A praprzyczyna leży gdzie indziej

„Tak w sprawie lustracji, jak i w obecnej sytuacji, władze kościelne wciąż dokonują grzechu zaniechania” – pisze w portalu rmf24 ks. Isakowicz-Zaleski. Zaznacza, że dochodzi do tego wniosku po emisji filmu Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”. Zdaniem kapłana praprzyczyną wielu pęknięć w Kościele jest działalność tzw. homo-lobby, w tym molestowanie kleryków i młodych księży przez swych przełożonych.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski powołując się na rozmowę z niewymienionym z nazwiska, nieżyjącym już arcybiskupem twierdzi, że „sprawa (...) duchownych współpracujących z komunistyczną bezpieką, została zaniedbana przez księży biskupów na początku lat 90. Wtedy bowiem polski episkopat, gdyby chciał, mógł dostać wszystkie akta do wglądu. Ale nie chciał”.



Kapłan uważa, że „brak reakcji w sprawie lustracji, nazywany często »grzechem zaniechania«, żywcem przypomina brak interwencji w sprawie pedofilii niektórych duchownych”.



Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego polscy biskupi już pod koniec XX w., gdy skandal pedofilski wybuchł w USA, mogli wydalić pedofilów ze stanu kapłańskiego zapobiegając kolejnym tragediom.

W swoim artykule duszpasterz zwraca także uwagę na postać kapelana prezydenta Lecha Wałęsy, ks. Franciszka Cybuli, w którego przypadku, jak pisze, chodzi zarówno o stosunki homoseksualne z dzieckiem, jak i o kolaborację z SB.



„Kto jak kto, ale osoba mająca dostęp do głowy państwa polskiego powinna być prześwietlona »na dziesiąta stronę«, tak przez władze kościelne, jak i państwowe. Co zrobił więc Urząd Ochrony Państwa? Czy pan prezydent zdawał sobie w ogóle sprawę z tego, kim jest jego zaufany współpracownik? Dla dobra państwa polskiego te pytania nie powinny pozostać bez odpowiedzi” - uważa ks. Isakowicz-Zalewski.



Kapłan podkreśla, że „bardzo ważnym problemem, wciąż zatajanym (i niepokazanym ani w tym filmie, ani w filmie »Kler«), jest działalność tzw. homo-lobby”. Według autora opinii to jest praprzyczyna wielu pęknięć w Kościele.

