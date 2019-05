„Przez 500 plus na wsi nie ma chętnych do pracy”. Z interwencją pospieszyła „Wyborcza”

„Od kiedy rząd PiS wprowadził 500 plus, w Zasiadkach nie ma rąk do pracy – pisze wyborcza.pl w artykule, którego tytuł głosi, że „rolnicy kipią ze złości”. Z reportażu wynika, że chodzi o rolników z jednej wsi, a z nazwiska wymieniony jest tylko jeden – działacz opozycji, kontrahent firmy, której prezesa miało ścigać CBA w związku z „VAT-wską przeszłością”.

Chodzi o wieś Zasiadki pod Białą Podlaską w Lubelskiem. Wielką fermę indyków (wg informacji z 2017 r. blisko 6 tys. ton mięsa rocznie, co wymaga hodowania setek tysięcy sztuk ptaków) prowadzi tu Marek Sulima, jak pisze portal wyborcza.pl: „energiczny radny PSL w powiecie”.



We fragmencie tekstu o braku pracowników na fermach indyków wyborcza.pl nie wyjaśnił, o czyje fermy chodzi, ale to właśnie Sulima jest jedynym bohaterem reportażu wymienionym z imienia i nazwiska. Według tekstu pracując „kilka” godzin dziennie można, jak to ujmuje, wyciągnąć nawet dwa tys. zł miesięcznie.











Ale „nikt pracować nie chce, bo pieniądze ma z dzieci” – dodał portal. Natychmiast zareagowali internauci.Negatywną bohaterką reportażu jest matka szóstki dzieci, która dzięki świadczeniu wychowawczemu może poświęcić się ich wychowaniu.