Nowe „Wiadomości”. „Nie ma nic nowocześniejszego na rynku”

Supernowoczesne technologie w takiej skali nie pojawiły się jeszcze nigdzie w Europie. Nowe studio „Wiadomości” przygotowali światowej sławy graficy i kompozytorzy. Start dziś o 19.30.

– Wszystko jest totalnie zmienione na lepsze. Myślę, że widzowi w XXI wieku należy się lepsza jakość. To będzie tak nowoczesne, tak przyjazne, tak piękne w odbiorze, że naprawdę chce się oglądać – powiedziała Danuta Holecka, kierownik redakcji „Wiadomości” i prowadząca program.



– Jeśli ktoś uważał, że jesteśmy bardziej archaiczni, że mamy słabe opakowanie, to powiem, że inni będą przy nas archaiczni, bo nie ma nic nowocześniejszego na rynku. Jesteśmy od tego, by tworzyć trendy i nadawać ton – dodała. Danuta Holecka zapewnia, że widzowie „Wiadomości” będą je śledzili z zapartym tchem.

