Wielka piłka tylko dla elit? Kontrowersyjny pomysł UEFA

Bogaci nie mają dłużej ochoty kopać (się) z biednymi. Jak donosi „New York Times”, obecny format Ligi Mistrzów lada moment odejdzie w zapomnienie. Założenia nowej koncepcji są proste: jeszcze mniej „mistrzów”, jeszcze więcej pieniędzy. Już od 2024 roku.

Ajax Amsterdam to jedna z najpiękniejszych historii tego sezonu. Młodzi chłopcy, zamiast do bram wielkiego futbolu grzecznie zapukać, postanowili je wyważyć. Nic sobie nie robili z wielkiego Realu Madryt, nie przestraszyli się też Cristiano Ronaldo i Juventusu. Awansowali do najlepszej czwórki, a od finału Ligi Mistrzów dzieliła ich... sekunda.



Nieważne: grali pięknie, świat ich pokochał, co bardziej utalentowanych czekają transfery do największych klubów Europy i szansa na kilka kolejnych finałów. Świetlana przyszłość. O tym, co działo się przez kilka ostatnich miesięcy, na pewno opowiedzą wnukom. Ci będą słuchać z rozdziawionymi buziami, bo – dużo na to wskazuje – sami niczego podobnego nigdy nie doświadczą.



UEFA nie chce Ajaksów. Nie chce powtórki z finału Monaco – Porto. Nie chce remisu Legii z Realem przy Łazienkowskiej i fascynującej rywalizacji z Borussią Dortmund. Nie chce, bo się... boi.



Jeszcze w ubiegłym roku głośno mówiło się o powstaniu tzw. Superligi. Władzom kilkunastu najbogatszych klubów (Real, Barcelona, Atletico, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Paris Saint Germain, Olympique Marsylia, Juventus, AC Milan, Inter, Roma, Bayern Monachium i Borussia) zamarzyło się „zamknięcie” rozgrywek i stworzenie czegoś na kształt NFL, NBA czy NHL. Nikt nie awansuje, nikt nie spada, same hity, co tydzień wielkie emocje. A że sens straci wtedy rywalizacja w Anglii, gdzie o mistrzostwo rywalizowałyby Wolverhampton z Evertonem? Że mało kto będzie się ekscytował starciami Realu Sociedad z Betisem Sewilla? To nie ich sprawa, ich to nie obchodzi.





Opuszczenie krajowych rozgrywek przez największe kluby wiązałoby się również z tym, że renomę jako taką straciłaby Liga Mistrzów. A że Liga Mistrzów to produkt niezwykle prestiżowy i dochodowy, na którego utracenie UEFA w żadnym razie pozwolić sobie nie może, mądre głowy usiadły, pomyślały, pomyślały i... wymyśliły.



„Nie twórzcie żadnej Superligi, zrobimy wam taką w Lidze Mistrzów!” – to jednozdaniowe streszczenie rewelacji, do których dotarli nowojorscy dziennikarze.



Cztery grupy, osiem zespołów w każdej, mecz i rewanż – najsłabsze zespoły rozegrają dzięki temu nie sześć (jak dotychczas), lecz co najmniej czternaście spotkań. Więcej meczów to więcej pieniędzy z biletów, praw telewizyjnych i tak dalej. Czysty biznes.



Mecze w środy i we wtorki? Lepiej nie. Władze UEFA chcą sprzedać swój produkt Azjatom, więc w planach jest sporo spotkań w weekendy, w godzinach wczesnopopołudniowych. – Musimy otworzyć się na cały świat, nie tylko Europę – przekonuje Andrea Agnelli, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Klubów.





Tyle że z „otwarciem” cały projekt ma niewiele wspólnego. Główne założenie jest bowiem takie, by spośród 32 zespołów biorących udział w rozgrywkach, aż 24 nie musiały obawiać się o grę w kolejnych sezonach. Cztery najsłabsze spadałyby do dzisiejszej Ligi Europy (nazwa zapewne uległaby zmianie), z której z kolei do LM wchodziłyby cztery najlepsze. O pozostałe cztery miejsca mieliby walczyć mistrzowie z innych, słabszych krajów. W tym, rzecz jasna, Polski. Ajax, wicemistrz Holandii z zeszłego sezonu, musiałby obejść się smakiem.



Dla porównania: na dziś „do wzięcia” jest 15 lub 16 miejsc. Cztery największe ligi (włoska, hiszpańska, angielska i niemiecka) zgarniają drugą połowę, ale sprawa awansu jest tam otwarta. I tak, kibice w Premier League ekscytują się nie tylko losami mistrzostwa, ale też walką sześciu-siedmiu zespołów o cztery miejsca gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Za pięć lat podobnych emocji ma już nie być...



– Mówi nam się, że to na razie tylko plany i propozycje do dyskusji (decyzja ma zapaść w 2020 roku), ale w rzeczywistości dostaliśmy od UEFA tylko jeden konkretny projekt, stworzony we współpracy z małą grupą bogatych i wpływowych klubów. W tej wersji reforma może zniszczyć krajowe ligi i sportową oraz finansową stabilność większości klubów w Europie – mówił „Timesowi” Javier Tebas, prezydent hiszpańskiej La Liga. – Liga Mistrzów to jest smaczny deser, a nie danie główne. Promotorzy tej reformy nie znają własnych kibiców. W długim okresie stracą też wielkie kluby, bo ich kibice chcą żyć tym, co się dzieje w krajowej lidze – dodał.



„Pazerny traci dwa razy” – mówi przysłowie. Jak będzie w tym przypadku?