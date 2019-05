Stanisław Michalkiewicz: Odebranie emerytur ubekom jest niegodziwe

– Broniłem tych emerytur z podstawowego powodu – państwo nie powinno stosować środków niegodziwych – wyjaśnił publicysta Stanisław Michalkiewicz. – Nie z tego powodu, że mam jakąś sympatię do ubeków, bo nie mam żadnej sympatii do ubeków, do sowieckich kolaborantów, tak samo jak nie miałbym do volksdeutschów – zapewnił były prezes Unii Polityki Realnej.

– Wiem, że to budziło zastrzeżenia, niektórzy mnie nawet zdemaskowali jako zakamuflowanego stronnika ubeków – przyznał Michalkiewicz w rozmowie z telewizją wsensie.tv. Wyjaśnił przy tym, że „jeżeli państwo chce, by obywatele się zachowywali przyzwoicie, samo musi się zachowywać przyzwoicie”.



– Jeżeli państwo się umawiało z ubekami, że oni będą wiernie służyć partii itd., a w zamian dostaną emeryturę w danej wysokości, to trzeba takiej umowy dotrzymywać – mówił publicysta, tłumacząc, jak powinno to przyzwoite jego zdaniem zachowanie państwa miałoby wyglądać.

źródło: Twitter, Traktat między RP a RFN

Na uwagę redaktora, że wskazane zobowiązania zaciągało państwo komunistyczne Stanisław Michalkiewicz przypomniał, że „mamy ciągłość państwa, która jest pewną wartością”.– Wyobraźmy sobie, że się odżegnujemy od PRL i mieliśmy podpisany traktat graniczny z Niemcami w 1970 r. i co, odetniemy się od tego? Jak wszystko, to wszystko. Przecież ziemie zachodnie zostały przyznane komunistycznemu reżimowi w Warszawie – argumentował.Zdaniem Michalkiewicza traktat graniczny nie został potwierdzony po upadku komunizmu, tylko „panowie Mazowiecki i Kohl wyściskali się w Krzyżowej”.W rzeczywistości 14 listopada 1990 r. Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec podpisały traktat potwierdzający istniejący przebieg granicy państwowej na lądzie i w Zatoce Pomorskiej. „Umawiające się strony oświadczają, że istniejąca między nimi granica jest nienaruszalna teraz i w przyszłości oraz zobowiązują się wzajemnie do bezwzględnego poszanowania ich suwerenności i integralności terytorialnej” – głosi art. 2 umowy.