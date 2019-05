Jarosław Kaczyński zapowiada zaostrzenie kar za pedofilię. „Nie będzie zawiasów”

– To my podjęliśmy walkę z pedofilią, wprowadziliśmy rejestr pedofilów. A kto się przeciwstawiał, krzyczał o wolności? Platforma Obywatelska – powiedział lider PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej partii w Szczecinie. Poinformował też, że przygotowane zostały zmiany w Kodeksie karnym, przewidujące wysokie kary za pedofilię. – Nie będzie „zawiasów”, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia – zapowiedział.

Jarosław Kaczyński poinformował, że kary będą szczególnie surowe dla tych, którym powierzono opiekę nad dziećmi; również dla księży, ale też celebrytów.



– Przygotowaliśmy zmiany w Kodeksie karnym, gdzie te przestępstwa będą karane bardzo surowo, dużo surowiej niż obecnie. Dzisiaj bardzo często zapada nawet wyrok z zawieszeniem, praktycznie żadna kara, jak to się mówi: „w zawiasach” czyli w ogóle. Otóż nie będzie „zawiasów”, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia – powiedział Kaczyński.



– I jeszcze jedno – granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce – jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko – 15 lat. Ona będzie podwyższona, bo to jest konieczne. Trzeba być tutaj twardym – ocenił.



Jarosław Kaczyński jednocześnie zaznaczył, że „przestępstwa niektórych, nielicznych księży nie mogą być podstawą do obrażania katolików, ataku na Kościół”. – Kara musi być wobec wszystkich, musi być żelazny rygor. Ale czy to oznacza, że przestępstwa, bo to były przestępstwa szczególnie odrażające, przestępstwa niektórych, nielicznych księży mają uprawniać do ataku na Kościół, do obrażania, do obrażania katolików? Nie, proszę państwa. To nie jest żadna podstawa – powiedział.

Lider PiS ocenił, że dobre wyniki polskiej gospodarki „w ogromniej mierze wynikają z bardzo dobrej polityki gospodarczej rządu premiera Mateusza Morawieckiego”. – Ale to wynika także z tego, że mamy złotówkę, że różnego rodzaju wstrząsy, które zawsze dotykają gospodarki rynkowej, nas dotykają w stosunkowo niewielkim stopniu. Złotówka to taka ochrona naszej gospodarki – oświadczył prezes PiS.Według Kaczyńskiego istnieje „konieczność obronienia złotówki” w interesie polskiej gospodarki, gospodarstw domowych i polskiej suwerenności. Zdaniem prezesa PiS, „aby pozbyć się złotówki”, Polska musi „być na poziomie Niemiec”.

„Szturm antykultury”



Prezes PiS wśród wartości, których trzeba bronić, wymienił też „prawo do wychowania własnych dzieci”, prawo do ochrony przed „przedwczesną seksualizacją”. – Przedwczesną – to nawet właściwie za słabo powiedziane, chodzi o seksualizację od kołyski niemalże, dzieci, które są w ten sposób sprowadzane na złą drogę, demoralizowane, często nawet degenerowane – powiedział.



Według Kaczyńskiego „mamy tego przykłady w różnych krajach”. – To są przykłady, do których naprawdę nie wolno się odwoływać. Tak jak i nie ma żadnego powodu, aby pary homoseksualne miały adoptować dzieci. Ten szturm tej „antykultury” był w Polsce także prowadzony, musimy go odeprzeć – mówił Kaczyński.



– Musimy obronić nasze prawo do polityki społecznej – przekonywał prezes PiS. Wymienił elementy programu społecznego PiS: 500 plus. tzw. trzynastą emeryturę, 300 zł wyprawki, bezpłatne leki dla seniorów.



– Dlaczego to jest zagrożone? Bo przecież nasi przeciwnicy mówią, że to jest nieracjonalne, to jest niewłaściwe, że to jest rozdawnictwo (...) Oni – żeby prowadzić taką politykę, jaką my prowadzimy - musieliby być w sensie sprawności rządzenia, ale także w sensie moralnym i intelektualnym, tacy jak my, ale nie są – powiedział Kaczyński.



Prezes PiS mówił też o konieczności bronienia naszego bezpieczeństwa, bo – jak stwierdził – „przymusowa relokacja (imigrantów – red.) musi prowadzić do jego naruszenia, są liczne przykłady w całej Europie”.

Morawiecki: Rząd przestawił zwrotnicę



Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu powiedział, że rząd „przestawił zwrotnicę” w takich dziedzinach jak przemysł i demografia.



– Przestawiliśmy również inne zwrotnice – to zwrotnica energetyczna i zwrotnica infrastrukturalna, drogowa, kolejowa, bo one też świadczą o tym, jak mocno dbamy o całą Polskę, ale zwłaszcza też o Pomorze Zachodnie. Pomorze Zachodnie, które w latach naszych poprzedników było (jak) rozczłonkowana Stocznia Szczecińska, rozebrane ciągi technologiczne pocięte na złom – mówił szef rządu.



Podkreślił że majowe wybory do europarlamentu i jesienne wybory do parlamentu krajowego określą, którą drogą pójdzie naród. – To nie tylko wybór tych czy innych ludzi, tej czy innej partii. Te wybory to wybór drogi. Stoimy na rozdrożu i wybieramy drogę kontynuacji zmian w kierunku Polski solidarnej, Polski skutecznie zabiegającej o interesy w ramach UE. Wybieramy tę drogę, która jest najlepszą drogą dla wszystkich obywateli. I wszystkich obywateli chcemy zaprosić na tę dobrą, szczęśliwą drogę. Chodźcie z nami – zaapelował szef rządu.

Brudziński: Te wybory są niezwykle ważne



Szef MSWiA i „jedynka” na liście PiS do PE w regionie, Joachim Brudziński zachęcał do większego zaangażowania przed majowymi wyborami do PE.



– Te wybory są niezwykle ważne – nie dlatego, że marzy się Brudzińskiemu Bruksela, nie dlatego, że uważamy, że czas zmienić stanowisko rządowe na stanowisko w PE, tylko z tego powodu, że tam w Brukseli, w Parlamencie Europejskim zapada coraz więcej decyzji, które rezonują na codzienne życie również was, mieszkańców tej ziemi pozametropolitarnej – przekonywał.



– Nie oddawajmy decyzji o tych wyborach mieszkańcom tylko i wyłącznie dużych miast, angażujmy się, przekonujmy swoich najbliższych i sąsiadów. Nie tych, którzy są zdecydowanymi wyborcami naszych oponentów, chociaż cuda się zdarzają, trzeba wierzyć w łaskę nawrócenia (...) ale proszę państwa przekonujmy tych, którzy mówią: nie ma sensu iść do wyborów, bo mnie to nie dotyczy; otóż dotyczy – mówił Brudziński.

Cykl konwencji



W Szczecinie, w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w niedzielę odbyła się kolejna z cyklu konwencji regionalnych Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki, prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński oraz lider listy PiS do PE w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim, szef MSWiA Joachim Brudziński.



PiS zainaugurowało konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, na początku marca w Jasionce pod Rzeszowem. Wówczas zaprezentowano Europejską Deklarację Programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.



Deklaracja zawiera 12 punktów: działania na rzecz powrotu UE do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu. Znalazły się w niej też punkty dotyczące bezpiecznych granic Europy, niezależności energetycznej Europy, tej samej jakości produktów w całej Europie czy Europy równych szans. W deklaracji zapisano też sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy, zrównoważony rozwój jako podstawy silnej UE czy STOP nielegalnej imigracji.