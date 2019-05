Jarosław Kaczyński: To my podjęliśmy walkę z pedofilią

– To my podjęliśmy walkę z pedofilią, wprowadziliśmy rejestr pedofilów. A kto się przeciwstawiał, krzyczał o wolności? Platforma Obywatelska – powiedział w Szczecinie lider PiS Jarosław Kaczyński, otwierając konwencję regionalną partii.

Jarosław Kaczyński zapowiedział bezwzględne kary za pedofilię, szczególnie surowe dla tych, którym powierzono opiekę nad dziećmi, również dla księży, ale też celebrytów.



Jednocześnie zaznaczył, że „przestępstwa niektórych, nielicznych księży nie mogą być podstawą do obrażania katolików, ataku na Kościół”. – Kara musi być wobec wszystkich, musi być żelazny rygor. Ale czy to oznacza, że przestępstwa, bo to były przestępstwa szczególnie odrażające, przestępstwa niektórych, nielicznych księży mają uprawniać do ataku na Kościół, do obrażania, do obrażania katolików? Nie, proszę państwa. To nie jest żadna podstawa – powiedział.

Lider PiS ocenił, że dobre wyniki polskiej gospodarki „w ogromniej mierze wynikają z bardzo dobrej polityki gospodarczej rządu premiera Mateusza Morawieckiego”. – Ale to wynika także z tego, że mamy złotówkę, że różnego rodzaju wstrząsy, które zawsze dotykają gospodarki rynkowej, nas dotykają w stosunkowo niewielkim stopniu. Złotówka to taka ochrona naszej gospodarki – oświadczył prezes PiS.Według Kaczyńskiego istnieje „konieczność obronienia złotówki” w interesie polskiej gospodarki, gospodarstw domowych i polskiej suwerenności. Zdaniem prezesa PiS, „aby pozbyć się złotówki”, Polska musi „być na poziomie Niemiec”.

W Szczecinie, w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w niedzielę odbyła się kolejna z cyklu konwencji regionalnych Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki, prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński oraz lider listy PiS do PE w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim, szef MSWiA Joachim Brudziński.



PiS zainaugurowało konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, na początku marca w Jasionce pod Rzeszowem. Wówczas zaprezentowano Europejską Deklarację Programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.



Deklaracja zawiera 12 punktów: działania na rzecz powrotu UE do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu. Znalazły się w niej też punkty dotyczące bezpiecznych granic Europy, niezależności energetycznej Europy, tej samej jakości produktów w całej Europie czy Europy równych szans. W deklaracji zapisano też sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy, zrównoważony rozwój jako podstawy silnej UE czy STOP nielegalnej imigracji.