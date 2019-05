Papież Franciszek wyraził zgodę na oficjalne organizowanie pielgrzymek do Medjugorie

Papież Franciszek zezwolił na pielgrzymki do Medjugorie. Komentując tę decyzję rzecznik watykański wyjaśnił, że nie oznacza to uznania przez Kościół mających zachodzić tam od 36 lat objawień Matki Bożej. O decyzji papieża poinformował specjalny wizytator Watykanu dla parafii Medjugorie abp Henryk Hoser i nuncjusz papieski w Sarajawie.

Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti wyjaśnił w oświadczeniu, że papież w ten sposób pragnie wyrazić swą szczególną uwagę duszpasterską miejscu, w którym narodziły się liczne łaski Boże.



Oznacza to, że od teraz parafie i diecezje mogą organizować oficjalnie pielgrzymki do Medjugorie. Przedtem miały charakter prywatnych wycieczek.



Rzecznik zastrzegł jednak, że pielgrzymki, jeśli chodzi o aspekt doktrynalny, nie mogą powodować dwuznaczności i zagubienia wiernych.



Dodał, że objawienia Matki Bożej, do których ma tam dochodzić, wymagają dalszych badań ze strony Kościoła. Papież kilkakrotnie wyrażał wobec nich wątpliwości.



Decyzja papieża ma miejsce w rok od mianowania abp Henryka Hosera, emerytowanego biskupa warszawsko-praskiego specjalnym wizytatorem apostolskim dla parafii Medjugorie, na czas nieokreślony, co nastąpiło 31 maja 2018 r.



Rokrocznie do Medjugorie przybywa ok. 2,5 mln osób z całego świata.

