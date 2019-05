Premier Morawiecki i wicepremier Beata Szydło ruszają PiS-busami w trasę po Polsce

Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Beata Szydło w niedzielę po południu ruszą PiS-busami w Polskę, by prezentować program partii i przekonywać do głosowania w eurowyborach na kandydatów PiS – wynika z informacji uzyskanych w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości.

– Po zakończeniu niedzielnej konwencji regionalnej w Szczecinie premier Morawiecki uda się do Łodzi, gdzie zaplanowaliśmy spotkanie wyborcze. Stamtąd premier wyruszy PiS-busem do Ozorkowa, a następnie do Sieradza, gdzie odbędą się kolejne spotkania z wyborcami – poinformowali sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości.



W niedzielę w trasę wyruszy PiS-busem również wicepremier Szydło, liderka listy PiS w wyborach do PE w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. – Wicepremier Szydło odwiedzi Kraków, Zakopane oraz Nowy Targ – mówił PAP polityk ze sztabu wyborczego PiS.



W sobotę za pośrednictwem Twittera szef kampanii PiS w eurowyborach, europoseł Tomasz Poręba informował, że „na ostatniej prostej kampanii” PiS rusza z akcją „Obroń swoje prawa. 26 maja głosuj na Prawo i Sprawiedliwość”.

Apelowi o głosownie na PiS towarzyszy wezwanie do obrony praw do: polskiej waluty; do decydowania o wychowaniu dzieci; do programów Rodzina 500+, 300+, 13 emerytura i niższego wieku emerytalnego; do bezpieczeństwa; do kupowania towarów tej samej jakości co w innych krajach UE; do szacunku i poszanowania wyznawanych wartości oraz wezwanie do powiedzenia „nie” dla euro, dla seksualizacji dzieci i adopcji dzieci przez pary homoseksualne i powiedzenia „stop” nielegalnej imigracji.W ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego PiS co tydzień organizuje konwencje regionalne w innym okręgu. Akcję zainaugurowano na początku marca w Jasionce pod Rzeszowem. Wówczas zaprezentowano Europejską Deklarację Programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.Deklaracja zawiera 12 punktów: działania na rzecz powrotu UE do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu. Znalazły się w niej też punkty dotyczące bezpiecznych granic Europy, niezależności energetycznej Europy, tej samej jakości produktów w całej Europie czy Europy równych szans.W deklaracji zapisano też sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy, zrównoważony rozwój jako podstawy silnej UE czy STOP nielegalnej imigracji.Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.