„Tusk ma takich zagończyków jak Palikot czy Jażdżewski”. Przedwyborczy atak na Kościół

- Tusk zawsze miał zagończyka, który atakował jego przeciwników – przypomniał Adam Bielan w programie „Woronicza 17” odnosząc się do wystąpienia Leszka Jażdżewskiego przed wykładem Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnie ataki na Kościół katolicki były jednym z tematów programu „Woronicza 17” TVP Info.

Nie wszyscy goście Michała Rachonia zgodzili się z tym, że ataki na Kościół mają miejsce. Przeciwnego zdania był Sebastian Wierzbicki (SLD), który zaznaczył przy tym, że nawet gdyby coś takiego miało miejsce „atak na Kościół, to nie jest atak na państwo”.



– Konstytucja jasno i wyraźnie mówi o rozdziale państwa od Kościoła i nie można używać retoryki, że ktoś, kto atakuje Kościół, to jednocześnie atakuje państwo polskie – mówił Wierzbicki, który w ten sposób odniósł się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS przypomniał dzień wcześniej przestrogę Prymasa Tysiąclecia, że „jeżeli ktoś będzie chciał zniszczyć naród (polski), to zacznie od Kościoła”



Obecny w studiu Tomasz Rzymkowski (Kukiz’15) zwrócił uwagę, że Jarosław Kaczyński cytował wypowiedź kard. Wyszyńskiego, w której Prymas Tysiąclecia mówił o narodzie, nie o państwie.

Sebastian Wierzbicki nie skomentował wypowiedzi Leszka Jażdżewskiego ani profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, stwierdził natomiast, powołując się na film dziennikarza TVN Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu, że „Kościół katolicki ma ogromny, problem z pedofilią przez lata ukrywaną”.Przedstawiciel SLD zastrzegł, że problem ów „nie dotyczy wszystkich”, ale „dotyczy również najważniejszych dostojników Kościoła”. Odpowiadając na pytanie o to, kogo ma na myśli, Wierzbicki wyjaśnił, że chodziło mu o ks. Franciszka Cybulę (zmarłego w lutym 2019 r. spowiednika Lecha Wałęsy w czasach Solidarności i prezydentury, tajnego współpracownika SB). Zdaniem Wierzbickiego to „jedna z ikon polskiego Kościoła”.

Andrzej Grzyb (PSL) odnosząc się do słów Wierzbickiego ocenił, że w tym momencie jego kolega z Koalicji Europejskiej „przesadził”, zaś Tadeusz Cymański (Solidarna Polska) dodał, że „kapelan to osoba dyskretna, to nie jest dostojnik” – Kto w Polsce zna to nazwisko? – pytał.



Zdaniem Cymańskiego mamy do czynienia z atakiem na Kościół, czego przejawem jest wystąpienie Leszka Jażdżewskiego, którego nie można zdaniem posła rozpatrywać w kategoriach krytyki, ponieważ nie było w nim życzliwości, która ma na celu zmianę i naprawę konkretnych wad.



– Jeżeli mamy wystąpienie agresywne, atakujące, bo to był atak: kogo miał na myśli mówiąc o świniach, wszystkich, opozycję czy tylko duchownych? Mówienie o pojednaniu, co robi Donald Tusk, jest bardzo inteligentne, ale mylące. Historia jest nauczycielką życia. Było wielu ludzi, którzy im więcej mówili o pokoju, tym bardziej myśleli o wojnie. Boję się tego – ostrzegał Cymański.

– Zarówno słowa, które wypowiedział red. Jażdżewski, jak i wszystko to, co się wydarzyło w sposobie potraktowania wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, a w szczególności miejsce, gdzie umieszczano ten wizerunek, sposób, w jaki potraktowano ten ważny symbol dla nas, wszystkich wierzących, bo przecież ludzie wierzący są Kościołem, to było – używając bardzo łagodnego języka – niegodne. To profanuje wizerunek, nie ma najmniejszej wątpliwości – ocenił Andrzej Grzyb.



Europoseł uznał, że taka profanacja, rozumiana jako złamanie prawa do wolności religijnej, chronionego przez artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, może również stanowić łamanie praw człowieka.



Polityk nie chciał w tym kontekście dokonywać, jak się wyraził, egzegezy podejścia Donalda Tuska, który profanację Ikony Jasnogórskiej zrównał z obrazem Sąd Ostateczny Jana Memlinga.

Zdaniem wicemarszałka Senatu, Adama Bielana, wypowiedź Leszka Jażdżewskiego podczas spotkania z Donaldem Tuskiem to „bardzo mocny atak na Kościół katolicki”.



– Uważam, że to było konsultowane z Donaldem Tuskiem. Każdy, kto zna pamiętniki Janusza Palikota, wie jaka była metoda Donalda Tuska. On zawsze miał takiego zagończyka, który atakował jego politycznych przeciwników, w przypadku Palikota były to podłe ataki na śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ataki na Kościół katolicki – przypominał Bielan.



– Tusk się lekko od tego dystansował, ale jak wiemy z pamiętników Palikota, później spotykali się wieczorem na winie i Tusk mu gratulował dobrze wykonanej roboty. Sądzę, że tu było tak samo – ocenił.



– Niestety jest tak, że w Polsce mimo, że mamy grubo ponad 90 proc. społeczeństwa, które się przyznaje do wiary katolickiej, uczucia religijne gdy są obrażane w przypadku mniejszości religijnych, jest wielkie larum, media liberalne wymuszają akcje policji czy prokuratury. Gdy to dotyczy wiary katolickiej, wówczas jest przyzwolenie i łamane jest kolejne tabu – ubolewał marszałek Senatu.

Prof. Andrzej Waśko z Kancelarii Prezydenta zasygnalizował, że chodzi o celowe podgrzewanie emocji w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego – najlepiej podgrzewa się emocje poruszając tematy, które najgłębiej wszystkich dotykają, czyli tematy religijne – wyjaśniał.



– Chodzi o to, żeby była silna reakcja emocjonalna i żeby twardy elektorat, który ma głosować na opozycję był zmobilizowany i poszedł do wyborów – tłumaczył naukowiec. Dodał, że w perspektywie długoterminowej problemy i konflikty religijne będą podstawowym zagadnieniem życia politycznego w XXI w.



– Zastanawiam się, czy nie mamy tutaj sygnału tworzenia się tu jakiejś twardej, antychrześcijańskiej frakcji społeczeństwa, która w ten sposób próbuje wyartykułować swoją tożsamość – powiedział.