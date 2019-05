120 lat temu na ulice Grudziądza wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny

12 maja 1899 r. na ulice Grudziądza (Kujawsko-Pomorskie) wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Grudziądz jest najmniejszym polskim miastem posiadającym sieć tramwajową, składającą się obecnie z jednej czynnej linii oznaczonej numerem 2.

W czerwcu 1896 r. w Grudziądzu uruchomiono linię tramwaju konnego. Wiązało się to – jak podaje Marcin Klassa w książce „Grudziądzkie tramwaje i autobusy” – z organizacją wystawy rzemiosła Prus Zachodnich („West-prussische Gewerbe – Austellung Graudenz 1896”). Organizatorzy spodziewali się napływu sporej liczby gości przybywających koleją z Torunia, Gdańska, Kwidzyna, Bydgoszczy, których od dworca do odległych o 3 km terenów wystawowych nie były w stanie przewieźć miejskie dorożki.



Budowa linii o długości 3 km i rozstawie szyn 1000 mm trwała dwa i pół miesiąca i kosztowała 168 tys. marek. W ciągu pierwszych 5 miesięcy wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 31 tys. 225 marek. Dodatkowo – jak informuje Klassa – firma „Strassenbahn Graudenz C.Behn i Spółka” zarobiła 1 tys. i 32 marki prezentując na wagonach plansze reklamowe, świadcząc usługi kowalskie i sprzedając „wyprodukowany” przez konie nawóz. Dzienny koszt utrzymania jednego konia wahał się od 1,6 do 1,8 marki.

W pierwszym roku bilansowym grudziądzki konny tramwaj zarobił 46 tys. 826 marek, w drugim – 61 tys. 69 marek. Zachęceni sukcesem włodarze miasta zaczęli myśleć o rozbudowie sieci i jej elektryfikacji. 12 maja 1899 r. na przedłużonej o 0,7 km linii do osiedla Tarpno rozpoczęło regularne kursowanie 6 wagonów silnikowych nieustalonego – jak podaje autor „Grudziądzkich tramwajów i autobusów” – producenta. Wagony, dotychczas ciągnięte przez konie, przerobiono na doczepki.21 lipca 1911 r. uruchomiono linię nr 2 na liczącej 1,6 tys. m trasie Zbożowy Rynek – ul. Bydgoska. 2 lata później przedłużona ją o 0,5 km do ul. Wiejskiej. W styczniu 1920 roku Grudziądz znalazł się w granicach odrodzonej Polski.Miasto garnizonowe zyskiwało na znaczeniu – już 15 sierpnia 1920 r. powołano do życia Centralną Szkołę Jazdy, która dała początek słynnemu później Centrum Wyszkolenia Kawalerii. 1 listopada 1925 r. właśnie w Grudziądzu zainicjowano polskie wojskowe szkolenie lotnicze, tworząc Oficerską Szkołę Lotnictwa – przeniesioną półtora roku później do Dęblina i funkcjonującą do dziś pod zwyczajową nazwą „Szkoły Orląt”.W 1929 r. grudziądzkie tramwaje przewiozły – jak podaje Klassa – 4 mln 294 tys. 284 pasażerów dają zatrudnienie blisko 200 osobom. Niestety kryzys gospodarczy lat 30. spowodował spadek przewozów, co wymusiło szereg oszczędności np. w 1938 r. na linii nr 1 zmniejszono częstotliwość kursowania z 5 minut do 9,5.

Historyczna linia



Po II wojnie światowej grudziądzkie tramwaje szczęśliwie przetrwały modną tendencję likwidacji sieci tramwajowych, która pozbawiła tego środka lokomocji m.in. Słupsk (1959), Inowrocław (1962), Olsztyn (1965), Wałbrzych (1966) Jelenią Górę i Legnicę (1969) oraz Bielsko-Białą (1971).



Największym dramatem w powojennej historii grudziądzkich tramwajów był pożar XIX -wiecznej zajezdni, który wybuchł rankiem 5 września 1993 r. Spłonęło w nim 11 wagonów, czyli więcej niż jedna trzecia ówczesnego taboru. Spowodowało to kilkunastodniowe zawieszenie kursowania tramwajów w Grudziądzu.



Obecnie grudziądzkie tramwaje – kursujące na jednej linii oznaczonej numerem 2, łączącej Tarpno z osiedlem Rządz – są przedmiotem zachwytu miłośników tego środka komunikacji z całej Polski, których zachwyca urok przeciskających się wąskimi uliczkami starego miasta wagonów. Swym funkcjonowaniem sprawiają, że województwo kujawsko-pomorskie ma najwięcej w Polsce niezależnych miejskich sieci tramwajowych – poza Grudziądzem tramwaje jeżdżą też w Toruniu i Bydgoszczy.