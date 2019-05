Sekretarz generalny PO chce sprawdzić „preferencje seksualne Kaczyńskiego”

Sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski zainteresował się preferencjami seksualnymi Jarosława Kaczyńskiego. Zareagował w ten sposób na słowa lidera PiS, jakie padły w sobotę podczas konwencji regionalnej w Bydgoszczy.

Jarosław Kaczyński podkreślał w trakcie konwencji, że w Polsce powinna istnieć normalna rodzina, którą tworzy kobieta i mężczyzna jako małżeństwo oraz ich dzieci. – To też jest dzisiaj zagrożone – ocenił.



– Żeby pary homoseksualne nie mogły eksperymentować dziećmi tzn. ich adoptować, żeby dzieci nie były przedmiotem eksperymentów, które są w interesie bardzo niewielkiej mniejszości, ale nie są przede wszystkim w interesie dzieci i nie są w interesie przyszłości naszego narodu, a dzieci to przyszłość – mówił.



Wystąpienie lidera PiS skomentował na Twitterze polityk Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. „Kaczyński dziś dużo mówił o normalnej rodzinie. Poucza. Więc sprawdźmy jak sam żyje! Jakie są preferencje seksualne Kaczyńskiego niewiele wiadomo. Mieszka sam. A inni liderzy w PiS? Pytam więc, kto wam dał prawo do moralizatorskich pogawędek!?” Następnie przedstawił listę rozwiedzionych polityków PiS.

J.Kaczyński dziś dużo mówił o normalnej rodzinie. Poucza. Więc sprawdźmy jak sam żyje‼️ Jakie są preferencje seksualne Kaczyńskiego niewiele wiadomo. Mieszka sam. A inni liderzy w PiS?��. Pytam więc, kto wam dał prawo do moralizatorskich pogawędek⁉️#ObłudnicyPiS pic.twitter.com/sT0ZoLMTB6 — Stanisław Gawłowski (@StGawlowski) 11 maja 2019

„Bardzo odważne słowa jak na człowieka, który Olę Organiszczak, żonę gangstera dokonującego napadów na niemieckich jubilerów, uczynił swoją wieloletnią sekretarką z bonusem” – przypomina jeden z użytkowników Twittera w odpowiedzi na wpis polityka PO.

W kwietniu ub. roku zachodniopomorska delegatura Prokuratury Krajowej w Szczecinie postawiła Stanisławowi Gawłowskiemu pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Dotyczą one okresu, kiedy polityk był wiceministrem ochrony środowiska. W grudniu ub. r. Gawłowski usłyszał zarzuty popełnienia dwóch kolejnych przestępstw, w tym jednego o charakterze korupcyjnym.