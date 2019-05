Uwolnieni w Burkina Faso zakładnicy są we Francji. MSZ ostrzega turystów

Na lotnisko wojskowe pod Paryżem przyleciał samolot z dwoma byłymi zakładnikami francuskimi i obywatelką Korei Południowej porwanymi przez terrorystów islamskich w Burkina Faso. W trakcie odbijania uprowadzonych osób zginęło dwóch komandosów z francuskiej jednostki piechoty morskiej.

MSZ Francji nalega, aby przed wyjazdem zapoznać się z listą niebezpiecznych na świecie miejsc.



Jeden z zakładników powiedział po przylocie do Francji, że myśli jego i uratowanych zakładników łączą się z tymi dwoma poległymi żołnierzami, którzy oddali życie by wyzwolić porwanych. Dodał, że ich największe poświęcenie nadało nowego znaczenia życiu i jego i wszystkich Francuzów, dla których drogie są ideały Republiki.



Podkreślił, że udając się w podróż do Afryki - według niego wspaniałego rejonu świata - niestety dotkniętego niestabilną sytuacją, należy brać pod uwagę zalecenia państwa.



Francuska minister obrony Florence Parly mówiła na płycie lotniska, że zakładnicy wrócili cali i zdrowi i to jest wielka radość, ale jednocześnie jest i ogromny smutek, że zginęło dwóch wspaniałych żołnierzy.



Pogrzeb dwóch poległych w akcji komandosów z jednostki piechoty morskiej odbędzie się na dziedzińcu Pałacu Inwalidów w Paryżu, we wtorek.





