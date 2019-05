Wicepremier Węgier: Jan Paweł II był kluczową postacią w procesie obalenia komunizmu

Wykonany z brązu pomnik św. Jana Pawła II został w sobotę odsłonięty w Piliscsabie, niedaleko Budapesztu w obecności wicepremiera Węgier Zsolta Semjena. Podkreślił on zasługi polskiego papieża w obaleniu komunizmu.

Semjen oświadczył, że gdyby nie było św. Jana Pawła II, nie można by dziś odsłonić jego pomnika, gdyż Węgrzy nadal byliby poddanymi Węgierskiej Republiki Ludowej. Jak dodał, wyzwolenie z koszmaru komunizmu zawdzięczamy trzem osobom: św. Janowi Pawłowi II, byłemu prezydentowi USA Ronaldowi Reaganowi oraz b. prezydentowi ZSRR Michaiłowi Gorbaczowowi, którzy doszli do wniosku, że nie mogą wciągnąć ludzkości w wojnę atomową.



Zaznaczył, że Węgrom szczególnie dodał otuchy i siły fakt, że polski papież podczas swoich 104 pielgrzymek dwukrotnie odwiedził Węgry i przejechał kraj ze wschodu na zachód. Św. Jan Paweł II był na Węgrzech w 1991 i 1996 r.



Semjen podkreślił też, że Węgrzy z wielką radością słuchali słów papieża po węgiersku podczas błogosławieństwa „Urbi et Orbi” i cieszyli się za jego pontyfikatu z beatyfikacji kilku Węgrów, w tym bp. Vilmosa Apora czy lekarza Laszlo Bathhyanya-Strattmanna.



Według Semjena św. Jan Paweł II jako prawdziwy następca św. Piotra po wielu latach marksizmu przekonał świat, iż warunkiem przetrwania ludzkości jest to by nie zbaczała z chrystusowego szlaku ani w lewo, ani w prawo.



Pomnik przedstawia osadzone na cokole popiersie św. Jana Pawła II wykonane z brązu.





