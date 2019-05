Dzień Otwartych Drzwi w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie

Ambasada RP i inne ambasady państw UE w Waszyngtonie otworzyły w sobotę swoje podwoje w ramach Dnia Otwartych Drzwi. Impreza, organizowana dorocznie przez Delegaturę UE, daje wszystkim chętnym możliwość zwiedzania ambasad państw członkowskich UE w Waszyngtonie.

W tym roku zwiedzanie polskiej ambasady przebiegało pod hasłem obchodów 100. rocznicy nawiązania formalnych stosunków dyplomatycznych Polski ze Stanami Zjednoczonymi, a także innych ważnych rocznic w najnowszej historii Polski, w tym 30. rocznicy czerwcowych wyborów, które doprowadziły do obalenia rządów komunistycznych w Polsce.



Na zwiedzających Ambasadę RP, zlokalizowaną przy 16th Street Northwest, w odległości 3 km od położonego przy tej samej ulicy Białego Domu, czekały liczne atrakcje, wraz ze specjałami polskiej kuchni. Niezmiennie największą popularnością zwiedzających cieszyły się pierogi.



Turyści i mieszkańcy Waszyngtonu mogli obejrzeć w ambasadzie zbiory polskiego malarstwa – obrazy m.in. Jacka Malczewskiego, Wojciecha Fałata i Jana Styki – także wystawę poświęconą Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States).



Deklaracja, nazywana przez archiwistów Biblioteki Kongresu „najdłuższą kartką z życzeniami urodzinowymi w historii”, została podpisana w roku 1926 przez 5,5 mln mieszkańców II Rzeczypospolitej i dostarczona do Białego Domu w 150. rocznicę wydania Deklaracji Niepodległości – narodzin Stanów Zjednoczonych.





Zwiedzający mogli posłuchać muzyki polskich kompozytorów w wykonaniu urodzonego w Polsce pianisty Martina Labazevitcha, który grał na tym samym fortepianie, na którym grał polski wirtuoz, kompozytor i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski podczas licznych swoich wizyt.



Największym zainteresowaniem licznych dzieci, które wraz z rodzicami przyszły oglądać ten „kawałek Polski w Waszyngtonie”, cieszyły się Photony – interaktywne roboty edukacyjne produkcji spółki Photon Entertainment z Białegostoku.



Chętnych do zwiedzania nie brakowało. Podczas pierwszych godzin do Ambasady RP przybyło ponad 1000 osób. „Taka frekwencja w pierwszych godzinach może być zapowiedzią, że zostanie poprawiony rekord z ubiegłego roku, kiedy korzystając z »otwartych drzwi« Ambasadę odwiedziło ponad 2 tys. osób” – powiedziała radczyni prasowa Ambasady Małgorzata Hacuś-Safianik. Gości osobiście witał ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek.



Budynek Ambasady RP w Waszyngtonie, dawniej własność senatora Johna B. Hendersona ze stanu Missouri, został zakupiony w roku 1920 z własnych funduszy przez działacza sportowego, polityka i dyplomatę księcia Kazimierza Lubomirskiego. Lubomirski, który był pierwszym przedstawicielem – wtedy posłem – niepodległej Polski w Stanach Zjednoczonych, zapłacił za nieruchomość 160 tys. USD i odsprzedał ją za symbolicznego jednego dolara władzom Rzeczypospolitej Polskiej.





