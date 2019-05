Rowhani: Presja naszych wrogów jest bezprecedensowa

Prezydent Iranu Hasan Rowhani wezwał w sobotę partie i ugrupowania polityczne do jedności w obliczu „bezprecedensowej” – jak powiedział – presji USA powodującej sytuację, która może okazać się gorsza od tej z okresu wojny z Irakiem w latach 80. ubiegłego wieku.

– Nie można dzisiaj ocenić, czy sytuacja jest gorsza czy lepsza niż podczas okresu wojny z Irakiem (1980-88 – przyp. red.), ale podczas tamtej wojny nie mieliśmy problemów z naszymi bankami, sprzedażą ropy czy importem i eksportem. Były tylko sankcje za zakup broni – powiedział Rowhani w relacji agencji IRNA.



Prezydent Iranu przyznał, że „presja naszych wrogów jest wojną bez precedensu w historii naszej Islamskiej Rewolucji”. Dodał jednak, że „nie rozpacza i pokłada wielką nadzieję w przyszłości” i jest przekonany, że „przezwyciężymy tą trudną sytuację pod warunkiem, że będziemy zjednoczeni”.

Reuter przypomina, że radykalne ugrupowania krytykowały Rowhaniego, mającego opinię umiarkowanego, za jego politykę po tym, jak prezydent USA Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z nuklearnego porozumienia z Iranem z 2015 r. i przywrócił sankcje wobec Teheranu. Rowhani był jednym z czołowych architektów tego porozumienia.Trump w ub. czwartek wezwał przywódców irańskich do rozmów na temat rezygnacji z programu nuklearnego i dodał, że nie może wykluczyć militarnej konfrontacji USA z Iranem.USA stale zwiększają militarną i ekonomiczną presję na Iran, m. in. starając się całkowicie zablokować eksport irańskiej ropy. Amerykanie skierowali też do Zatoki Perskiej grupę okrętów z lotniskowcem oraz bombowce, a ostatnio rozmieścili w tym rejonie pociski Patriot.