Atak na strażników więziennych. Nie żyje pięciu funkcjonariuszy

Federalne więzienia w Meksyku postawiono w stan najwyższej gotowości po ataku na strażników więziennych w stanie Morelos. Zginęło pięciu funkcjonariuszy, którzy jechali na służbę.

Masakra w barze. Nie żyje kilkanaście osób 13 osób zginęło w barze mieście Minatitlan w meksykańskim stanie Veracruz, gdy napastnicy wpadli do lokalu i zaczęli strzelać. Media wskazują, że... zobacz więcej

Do incydentu doszło w sobotę rano czasu lokalnego. Ośmiu strażników czekało na autobus, który miał ich zabrać do federalnego zakładu karnego dla kobiet w mieście Emiliano Zapata. Gdy się zatrzymał, podjechał autobus z uzbrojonymi ludźmi, którzy otworzyli ogień.



Władze poinformowały, że zginęło pięciu funkcjonariuszy, zaś trzech zostało rannych.



Spalone szczątki pojazdu używanego przez zamachowców znaleziono potem w mieście Amacuzac. Znaleziono tam także cztery sztuki broni i trzy pełne magazynki.



Pablo Oyeda, stanowy sekretarz ds. bezpieczeństwa, oświadczył, że służba więzienna otrzymała kilka tygodni wcześniej anonimowe pogróżki.



Do ataku doszło dwa dni po tym jak napastnik zastrzelił dwóch przywódców związkowych w Cuernavace, stolicy stanu Morelos, leżącej około 85 km na południe od miasta Meksyk. Sprawca został zatrzymany na miejscu i w środę ma stanąć przed sądem.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: MexicoNewsDaily.com

Policyjne statystyki wskazują na duży wzrost liczby zabójstw w stanie Morelos. W pierwszym kwartale tego roku niemal podwoiła się ona w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, podczas w gdy w całym Meksyku wzrosła ona o około jedną trzecią.